Präsidentenwechsel beim Neustädter Lionsclub

Helmut Kühnl will sich für schnelle Hilfe in der Region einsetzen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Helmut Kühnl ist der neue Präsident des Lionsclubs Neustadt/Aisch. Er übernahm dieses Amt von Christian Wolf und begleitet es nach 1994 zum zweiten Mal. Der Einsatz für das Gemeinwohl soll weiterhin an erster Stelle im Programm stehen.

Helmut Kühnl übernahm die Präsidentschaft im Lionsclub Neustadt/Aisch von Christian Wolf (v. r.). © Harald Munzinger



Der Wechsel der einjährigen Präsidentschaft erfolgt stets Ende Juni, Anfang Juli. Christian Wolf beschloss sie mit der erfolgreichen Spendenaktion für die Neustädter Kindergärten mit dem Verkauf von 15 Quadratmetern Erdbeerkuchen. Ferner waren 9500 Krapfen für den guten Zweck verkauft worden und der Lions-Adventskalender selbst mit höherer Auflage einmal mehr im "Windhundverfahren" vergriffen.

Helmut Kühnl führt diese beiden Initiativen mit der Zielsetzung des 31 Mitglieder starken Clubs fort, in erster Linie in Not geratene Menschen und soziale Projekte im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zu unterstützen. "Wir generieren die Spenden in der Region und wollen sie auch in der Region einsetzen", in der immer wieder Hilfe in Einzelfällen sowie für soziale und kulturelle Einrichtungen erforderlich sei.

"Unser Club hat sich zum Dienst am Menschen verpflichtet - insbesondere für Menschen aus Neustadt a. d. Aisch und der näheren Umgebung. Wir engagieren uns für die Gesellschaft und bleiben dabei neutral. Wir ermutigen die Menschen und vor allem unsere Mitglieder zum Einsatz für das Gemeinwohl und ethischem Verhalten". So ist die Lions-Selbstverpflichtung mit dem Ziel beschrieben, "soziales und ehrenamtliches Engagement in der Region zu leisten!" Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier zollt diesem wertvollen Wirken "allen Respekt".

Reise nach Polen wird vorbereitet

Finanzielle Hilfe kommt Bedürftigen in der Region "ohne großen Verwaltungsaufwand schnell und unkompliziert" zugute, ganz im Sinn von Lions International "We serve". Dem dient auch das "Lions-Hilfswerk" als gemeinnütziger Verein, "über den der Lions Club steuerbegünstigte Spenden den satzungsgemäß gemeinnützigen und wohltätigen Zwecken zuführt" - schwerpunktmäßig in der Region. Über deren Grenzen schaut der Club bei einer Reise nach Polen hinaus, die Helmut Kühnl mit einem Besuch in der aufwändig sanierten Oper in Breslau vorbereitet. Über Aktivitäten in seinem Amtsjahr wird beim nächsten Meeting beraten.

Präsident Kühnl schätzt den Zusammenhalt und die Freundschaft im Club, die besonders bei der Restaurierung der kleinen Lok als Symbol der einstigen "Aischtalbahn" deutlich geworden sei. Clubmitglieder aus allen Berufsgruppen hatten sich dabei mit überwältigendem Engagement eingebracht, sodass sich der offizielle Spendenwert von 10.000 Euro vervielfacht hatte.

Lions Neustadt ist einer von heute 1540 Clubs in Deutschland mit 51.752 Mitgliedern. Mit fast 1,4 Millionen Mitgliedern weltweit ist Lions Clubs International (LCI) eine der größten Nichtregierungsorganisationen. Die hat sich neben sozialen Zielen auch der Förderung kultureller Projekte verschrieben und setzt sich für Völkerverständigung, Toleranz, Humanität und Bildung ein.

