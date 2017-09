Praxisarbeit: Erste Schülergenossenschaft gegründet

NEUSTADT/AISCH - Die Neustädter Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und die VR-Bank Fürth/Neustadt/Uffenheim haben den Kooperationsvertrag für die erste "Schülergenossenschaft" in Bayern unterzeichnet. Deren Gründung erfolgt am 23. November. Der Ministerialbeauftragte der mittelfränkischen Realschulen, Joachim Seitz, begrüßte das Projekt.

Nach VR-Bank-Repräsentant Klaus Gimperlein (l,) und der Schulleitung unterzeichneten auch die neun "Bonhoeffer-Schulgenossen" den Kooperationsvertrag für die "erste Schülergenossenschaft in Bayern". Foto: Harald Munzinger



In der VR-"Finanz-Pyramide" über dem Neustädter Plärrer herrschte Festtagstimmung. Mit der Schulleitung und neun Schülern der achten bis zehnten Klassen feierten der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der "VR meine Bank eG", Klaus Gimperlein und Vorstandsassistentin Claudia Pehl ein historisches Ereignis zu einem historischen bedeutsamen Zeitpunkt: Die Patenschaft für die erste Schülergenossenschaft wurde zum 200. Geburtstag von Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen unterzeichnet.

Wie sollte man ihn besser ehren, als mit der Gründung weiterer Genossenschaften und dem aktiven weiterführen seiner Idee. "Einzelne durch die Kraft der Gemeinschaft", so Klaus Gimperlein. Man werde im Jubiläumsjahr "unsere erste Schülergenossenschaft begleiten und sie ermutigen, selbst am Wirtschaftsleben teilzunehmen", sicherte der Vorstandsrepräsentant den beratenden wie auch finanziellen Beistand zu.

Die "Schülergenossenschaft" biete die Chance, theoretisches Wissen durch handfeste Praxisarbeit zu festigen und zu erweitern. Den Vorzug gegenüber den schon zahlreichen "Schülerfirmen" sieht Gimperlein darin, dass es keine Gesellschaftsform gebe, die nachhaltiger sei, als die Genossenschaft. In ihr würden Entscheidungen nicht von Einzelnen, sondern immer gemeinsam und demokratisch getroffen.

Fotografie als Impuls

Wie sich das in der "Schülergenossenschaft" gestalten wird, muss nun in einer Satzung und Geschäftsordnung festgelegt werden, wie Schulleiterin Martina Paulini auf die noch nötigen Vorbereitungen auf die Gründungsversammlung verwies. Sie dankte ihrem zweiten Stellvertreter Michael Gerling, der mit seiner Leidenschaft Fotografie immer wieder die Schülerinnen und Schüler immer wieder zum Fotografieren animiert und den Impuls gab, dies zu "professionalisieren". So wird dies auch eine zentrale Aufgabe der neun Schüler der achten bis zehnten Klassen sein – Schülerinnen hofft man noch zum Mitwirken motivieren zu können – in der Schülerfirma sein, zu der Fachlehrerin Martina Neumeister mit dem wirtschaftlichen Background "den Stein ins Rollen brachte".

Fotos von Klassen am Jahresende und Veranstaltungen, wie etwa der Abschlussfeier oder und ein Fotobuch der fünften Klassen stehen auf dem Plan. Zunächst, denn weitere Ideen für „Dienstleistungen“ der Schülergenossenschaft gibt es schon, was Sache eines Businessplanes und Marketingkonzeptes sein wird. Rektorin Paulini sei von der Idee sofort begeistert gewesen und habe mit dem aufmunternden "fangen wir mal an" weitere Kolleginnen und Kollegen schnell von dem Projekt überzeugen können, wurde aus dem "Schulnähkästchen geplaudert". Interessierte Schülerinnen und Schüler konnten sich bewerben, Fachlehrerin Neumeister bildete sich speziell in Sachen Schülerfirma weiter, für die man schließlich die Genossenschaft als "die geeignetste Rechtsform" wählte.

Auch bei der VR-Bank stieß der Plan auf spontane Zustimmung sodass die Paten- und Partnerschaft rasch beschlossen war. Schülerfirmen seien eine hervorragende Möglichkeit, um verantwortungsvolles wirtschaften nicht nur durch den Lehrplan, sondern unter realen Bedingungen zu vermitteln, so Klaus Gimperlein, der es als "seine Herzensangelegenheit" bezeichnete, "eine solche Schülerfirma in der Rechtsform der Genossenschaft als erste in Bayern auf den Weg zu bringen".

Der Kooperationsvertrag ist von der Bank, der Schulleitung und den neun jungen "Genossen" unterzeichnet, womit es einen historischen Anlass zum Feiern am jugendgerechten Büfett gab. "Gute Ideen realisierten" ist ein Genossenschaftsmotto, "viele schaffen mehr" auch der Grundsatz der ersten Schülergenossenschaft in Bayern, die ein neues Kapitel der Geschichte von Friedrich Wilhelm Raiffeisen schreibt.

