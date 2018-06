Premiere von Elina Albach in Markt Nordheim

MARKT NORDHEIM - Nach dem "Trio Laflamme" bieten die Markt Nordheimer Sommerkonzerte einen weiteren Hörgenuss: Am Samstag, 30. Juni, ist mit Elina Albach eine der vielversprechendsten jungen Cembalistinnen auf Schloss Seehaus zu Gast.

In der Schlosskapelle ist mit Elina Albach eine der vielversprechendsten jungen Cembalistinnen zu Gast. © Harald Munzinger



Elina Albach kommt erstmals nach Markt Nordheim zu einem nachmittäglichen Konzert in der Schlosskapelle, das sogar ein Cembalowerk György Ligetis, die Passacaglia Ungherese, enthält. Aber auch Johann Sebastian Bachs atemberaubende Chromatische Fantasie und Fuge wird zu hören sein oder Muffats virtuose Passacaglia, kündigt es Gastgeber Jan Kobow an.

"Les Barricades Mystérieuses" aus Couperins Livre de Clavecin werden die meisten Musikfreunde das bekannte Stück schon einmal gehört haben, denn es wird häufig gespielt und ist im sogenannten "style brisé" komponiert, der für die Cembalomusik zu Beginn des 18. Jahrhunderts typisch war. Damit hat Elena Albach ihre Premiere auf Schloss Seehaus überschrieben. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Der Vorverkauf erfolgt unter info@schloss-seehaus.de, Tel. 09165/541 oder in der Buchhandlung Seehars in Uffenheim sowie in den Buchhandlungen Dorn in Neustadt/Aisch und Bad Windsheim.

