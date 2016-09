Premiere zum Schulstart: Neustädter lernen im Neubau

Schüler pauken erstmals im Erweiterungsbau der Grundschule "Neues Schloss"

NEUSTADT/AISCH - An ihrem ersten Schultag schrieben die ABC-Schützen gleich ein Kapitel im dicken Geschichtsbuch der "Grundschule Neues Schloss". Denn ihnen war es vorbehalten, den Erweiterungsbau "in Betrieb zu nehmen", in dessen Aula sie in die Schulfamilie aufgenommen wurden.

Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein (r.) und Bürgermeister Klaus Meier (weißes Hemd) verteilten mit Rektorin Roswitha Röder und Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher die Sicherheitstrapeze. © Harald Munzinger



Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein (r.) und Bürgermeister Klaus Meier (weißes Hemd) verteilten mit Rektorin Roswitha Röder und Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher die Sicherheitstrapeze. Foto: Harald Munzinger



44 Mädchen und Jungen wurden von Rektorin Roswitha Röder als die Hauptpersonen im neuen Rahmen willkommen geheißen, den die Eltern mitgenießen durften, die erstmals die festliche Einschulung bequem sitzend verfolgen konnten und vom Elternbeirat verköstigt wurden, ehe der neue Lebensabschnitt für ihre Kinder mit der ersten Pause Schulstunde zum Schnuppern in ihr Klassenzimmer und die Klassengemeinschaft begann.

Da sollte sich mit einem Willkommenslied der letztjährigen Erstklässler und einem lustigen Theaterstück der jetzigen Drittklässler zum Lesen die Aufregung schon etwas gelegt haben. Stellvertretender Landrat Bernd Schnizlein, Leitende Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher, Erster Bürgermeister Klaus Meier, der Verkehrserzieher der Polizei, Jens Witt, und Verkehrswachtvorsitzender Armin Reuter unterstrichen die Bedeutung des Tages, an dem es neben der Schultüte ein ganz wichtiges Geschenk gab: Die Sicherheits-Trapeze, die im Signalgelb die Kinder auf den Schulwegen schützen sollen. Auch Trinkflaschen, die künftig an einem Wasserspender aufgefüllt werden können, gab es für die ABC-Schützen.

Mit den Sicherheitstrapezen wurden alle Schulanfänger im Landkreis ausgestattet, auch die 47 Mädchen und Jungen der "Comenius-Grundschule“, in der Rektorin Marion Leupold stellvertretend Sparkassendirektor Gunther Frautz den Dank für diese schon traditionelle Spende abstattete. Durch den "Schultütentunnel“ ging es für die Erstklässler in den neuen Lebensabschnitt, zu dem auch Schulrat Frank Wessel und Verkehrserzieherin Claudia Lang die Trapeze anlegten.

Neustädter Einschulung mit "Luftpost“ vom ersten Schultag

Diese wurden auch stolz getragen, als die Erstklässler beider Schulen auf dem Marktplatz zusammenkamen, auf den wiederum die Werbegemeinschaft "NEA Aktiv“ zum großen Luftballonstart eingeladen hatte. Mit den Namenskärtchen versehen stieg die "Luftpost“ auf das gemeinsame Kommando in den strahlend blauen Spätsommerhimmel, staunend verfolgt von einigen Hundert Augenpaaren, wie schnell sie in luftiger Höhe dem Horizont entgegen schwebten. Mit unbekanntem Ziel in nordwestlicher Richtung. Wohin die Reise der Boten des ersten Schultages in Neustadt an der Aisch ging, werden in einiger Zeit die Rückläufe der Adresskarten verraten.

Unter den weitesten Flügen werden dann Einkaufsgutscheine verlost, kündigte es "NEA Aktiv“-Vorsitzender Reinhard Wendel an, der auch auf das Herbstfest am letzten Septemberwochenende einstimmte und die Eltern zu den beiden Open-Air-Konzerten, die ganze Familie zum Jubiläums-Sonntag des 35. Herbstfestes mit vielen Attraktionen einlud.

"NEA-Aktiv"- Vorsitzender Reinhard Wendel gab das Kommando Start der "Luftpost zum Schulanfang" in Neustadt/Aisch. © Harald Munzinger



"NEA-Aktiv"- Vorsitzender Reinhard Wendel gab das Kommando Start der "Luftpost zum Schulanfang" in Neustadt/Aisch. Foto: Harald Munzinger



Unterdessen machte die Nachricht von dem neuen Mehrzweckbau der "Grundschule Neues Schloss“ die Runde, schaute sich Rektorin Roswitha Röder nach potenziellen Sponsoren für die Ausstattung der vier Klassenräume mit Stuhl- und Tischsystemen für die flexible Unterrichtsgestaltung um, mit der die moderne Ausstattung mit verschiedenen Tafeln und Medien ergänzt werden soll. Schulamtsdirektorin Limbacher zeigte sich von den neuen Räumen angetan und erinnerte sich an ihre Zeit als Rektorin der Schloss-Grundschule, in der ein geplanter Neubau der Turnhalle an der Finanzierung gescheitert war.

So wie jetzt eine ursprünglich geplante gläserne Verbindung von historischem Schulgebäude im 1626 fertiggestellten Neuen Markgrafenschloss. Eine Klammer von Historie und Moderne, die Brigitte Limbacher nur zu gut gefallen und die Betriebsabläufe wesentlich vereinfacht hätte. Doch im Vordergrund stand bei der "Inbetriebnahme“ des 3,7 Millionen Euro teuren Gebäudes die Freude über die mit ihm eröffneten neuen Perspektiven in modernen Räumen sowie für die Mittagsbetreuung und schulische Veranstaltungen in der großzügig bemessenen Aula, in der in Kürze die Schulleiterkonferenz stattfinden wird. Der Dank dafür galt dem Bürgermeister und Stadtrat.

Neubau entstand mit "Herzblut und Gehirnschmalz“

Klaus Meier teilte die Freude, die Einschulung im neuen Zweckbau durchführen zu können, in das "sehr viel Geld und Herzblut“ geflossen sei, die Architektin Ute Ritter-Krauß "viel Gehirnschmalz“ eingebracht habe. Der verstellte Blick auf das Neue Schloss sei bedauerlich, aber kein anderer Platz zu Verfügung gestanden.

Wenn voraussichtlich Mitte nächsten Jahres die Generalsanierung des Schlossgebäudes beginnt, wird der Mehrzweckbau wertvolle Dienste bei der Auslagerung von vier bis fünf Klassen leisten. Ansonsten “quetschen wir uns zusammen“, wenn nach der Trockenlegung des Fundamentes die Schule vertikal in zwei Hälften geteilt "runderneuert“ wird, womit nach Auskunft von Rektorin Röder und Konrektorin Potrykus kostspielige Auslagerungen vermieden werden.

Das ist jedoch noch Zukunftsmusik, jetzt erst einmal die Suche nach Sponsoren für das auf die Unterrichtsmethodik ausgerichtete Mobiliar der neuen Klassenräume vorrangig, in die man zunächst mit alten Tischen und Stühlen ziehen wird.

Harald J. Munzinger

