Probst ist neuer Bürgermeister in Wilhelmsdorf

58,4 Prozent der Stimmen fielen auf den Labortechniker - vor 57 Minuten

WILHELMSDORF - Rüdiger Probst heißt der neue erste Bürgermeister der Gemeinde Wilhelmsdorf. Er wurde am Sonntag bei einer Wahlbeteiligung von 66,7 Prozent mit 58,4 Prozent der Stimmen gewählt.

Seine Mitbewerberin Jutta Schnappauf-Weiß erhielt 41,6 Prozent Sie zählte zu den ersten Gratulanten. Probst zeigte sich erfreut über den Vertrauensbeweis: "Der Anlass ist ein trauriger, weil die Wahl ja wegen des Todes von Werner Friedrich notwendig geworden war. Ich gehe aber mit Freude an diese neue Herausforderung heran mit dem Ziel, das Beste für die Gemeinde und die Mitbürgerinnen und Mitbürger zu erreichen". Der neue Bürgermeister wird am kommenden Freitag, 19. Januar, im Rahmen einer Gemeinderatssitzung vereidigt; die Wahl hat er noch am Wahlsonntag angenommen. Damit ist er ab 15. Januar im Amt. In den Gemeinderat rückt von der Liste CSU/Freie Bürger Robert Meyer nach, der ebenfalls nach am Sonntag die Wahl annahm.

"Ein Wilhelmsdorf, in dem wir gut und gerne leben"

Rüdiger Probst (CSU/Freie Bürger) wurde 1971 in Neustadt/Aisch geboren, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seit 2009 ist der Labortechniker-Messtechnik Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf, seit 2014 Mitglied des Gemeinderates und seit 2015 Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes.

Probst will "auf der Arbeit von Werner Friedrich aufbauen und im Dialog mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern nicht nur die Daseinsvorsoge sichern, sondern auch die Standortqualität der Gemeinde weiter erhöhen". Ihm liegt nach eigenen Angaben eine gute Dorfgemeinschaft sehr am Herzen, er will den Spagat zwischen Wachstum und Erhalt von Natur und Umwelt wagen, die Zukunft des ländlichen Raumes mit bäuerlichen Familienbetrieben und sicheren Arbeitsplätzen befördern, Vereine und Verbände unterstützen und die Partnerschaft der Generationen leben, "für ein Wilhelmsdorf, in dem wir gut und gerne leben".

nb