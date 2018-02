Projekt "Zeitkapsel": Botschaft an nächste Generation

NEUSTADT - Mit dem "Projekt Zeitkapsel" findet auch in diesem Jahr eine Kooperation zwischen der Berufsschule und dem Friedrich-Alexander-Gymnasium Neustadt statt.

Eine der „Zeitkaspeln“ wird im Hof der Berufsschule in Neustadt eingegraben. © Harald Munzinger



Die "Zeitkapsel" sind nach Mitteilung der Berufsschule dazu gedacht, "festzuhalten, was die aktuelle Schülergeneration für bewahrenswert erachtet und mit der nächsten Schülergenerationen aus der Zukunft zu kommunizieren". Dies soll aus den Blickwinkeln von Gymnasiasten, Berufsschülern und jungen Flüchtlingen gemeinsam diskutiert und festgehalten werden. Am Projekt beteiligt sind der Kurs "Interkulturelle Bildung" des Gymnasiums, die Metallklasse MIM 11 sowie die Flüchtlingsklassen BIK 2a, BIK 2b der Berufsschule.

In Dreier- beziehungsweise Vierer-Gruppen erfolgt der Austausch zu verschiedenen kulturellen Themen, wobei erörtert wird, "was in unserem Leben so wichtig ist, dass es über zehn Jahre erhalten werden muss beziehungsweise die späteren Generationen kennen sollen." Jede Gruppe bereitet dazu eine kleine kulturelle Auswahl zu einem bestimmten Thema vor, die dem Forum vorgestellt wird.

Die Ergebnisse der Gruppen werden aufgeteilt und in je einer Zeitkapsel auf jedem Schulgelände für zehn Jahre "aufbewahrt". Jeder Schüler reflektiert anschließend im Unterricht die interkulturelle Kommunikation. In 10 Jahren treffen sich die Schulen in einer neuen Besetzung wieder und öffnen die Zeitkapseln.

Informationsabend zum BGJ

Wer an einer Ausbildung zum Zimmerer, Schreiner oder in einem Beruf der Agrarwirtschaft interessiert ist, kann sich am Dienstag, 28. Februar, ab 18 Uhr in der Staatlichen Berufsschule in Neustadt/Aisch (Ansbacher Straße) über das Berufsgrundschuljahr informieren.

Das Berufsgrundschuljahr (BGJ) ist das erste Ausbildungsjahr der Lehre zum Zimmerer, Schreiner oder in einem Beruf der Agrarwirtschaft. Hier werden die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse dieser Ausbildungsberufe im Vollzeitunterricht vermittelt. Besuchen können das BGJ alle SchülerInnen mit und ohne Schulabschluss. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Berufsgrundschuljahres wird der Mittelschulabschluss erreicht.

Nach Mitteilung der Berufsschule "ist es sicher von Vorteil, wenn die SchülerInnen schon Kontakt zu einem Ausbildungsbetrieb haben oder sogar schon einen Ausbildungsvertrag haben". Sollte das nicht der Fall sein, ergebe sich in den Schulpraktika die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu finden. "Hierbei werden die SchülerInnen natürlich aktiv von den Lehrkräften unterstützt", so die Berufsschule.

Sie verweist in der Einladung zum Informationsabend darauf, dass "wegen des Fachkräftemangels Handwerker sehr stark nachgefragt sind. Deshalb haben wir in den letzten Jahren eine fast 100-prozentige Vermittlungsquote bei den Handwerkern".

