Psychische Gesundheit: Aktionen im Landkreis

NEUSTADT/AISCH - Wer psychisch krank ist, braucht oft professionelle Hilfe. Anlässlich einer Themenwoche zur psychischen Gesundheit informiert die Gesundheitsregion plus Neustadt/Aisch-Bad Windsheim mit einer Reihe an Fachvorträgen und Ausstellungen über das Thema und zeigt Hilfsmöglichkeiten vor Ort auf.

Die Themenwoche mit dem Schwerpunkt "Psychische Gesundheit" läuft vom 16. bis zum 27. Januar. © Julian Stratenschulte (dpa)



Um das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke zu holen, beteiligt sich die "Gesundheitsregion plus" Neustadt/Aisch-Bad Windsheim am Schwerpunktthema "Psychische Gesundheit" des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Eine Ausstellung und Fachvorträge zur Themenwoche zeigen Hilfsmöglichkeiten im Landkreis auf, denn "niemand sollte alleine eine Krisensituation durchstehen müssen", betont Landrat Helmut Weiß in seiner Botschaft zur Themenwoche.

Die Gesundheit sei das Wichtigste im Leben. Sie verhelfe zu mehr Lebensqualität und Teilhabe, führt er darin aus. In der heutigen Zeit spiele neben der körperlichen Fitness immer mehr die psychische Gesundheit eine große Rolle. "Dies ist allerdings ein sehr sensibles Thema, welches oft verdrängt und tabuisiert wird", so Weiß.

Kinder und Jugendliche berichten

Im Landkreis gebe es bereits sehr gute Anlaufstellen, die allerdings laut der Bürgerbefragung leider nicht jedem bekannt seien. Daher freue er sich, dass die "Gesundheitsregionplus plus" neben einer Ausstellung noch ein zusätzliches Vortragsprogramm auf die Beine gestellt habe. Die Bevölkerung ermuntert der Landrat, die Gelegenheit zu nutzen, um sich über dieses wichtige Thema zu informieren.

So kann vom 16. bis 27. Januar 2017 in der Ehrenhalle des Neustädter Rathauses die Ausstellung "KinderSprechStunde" besucht werden. Stefanie Schindler, Geschäftsstellenleiterin der "Gesundheitsregion plus": "Kinder psychisch kranker Eltern leiden nicht nur sehr unter den verunsichernden Veränderungen in der Familie, sie sind zudem einem erhöhten Risiko ausgesetzt, psychisch zu erkranken". In der Ausstellung erzählen Kinder in Bildern und Texten von ihren Ängsten, Hoffnungen und Wünschen. Die Ausstellung wendet sich an alle Menschen, die privat oder beruflich mit Kindern zu tun haben, also beispielsweise an Eltern, Großeltern, Erzieher oder Lehrer.

Die Ausstellung wurde gemeinsam vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, dem Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung und dem Bezirkskrankenhaus Augsburg konzipiert. Sie motiviert dazu, den Kindern beizustehen und ihre Ressourcen zu fördern. Besichtigt werden kann sie jeweils Montag bis Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

Fachvorträge vertiefen das Thema

Um das Thema im Landkreis weiter zu vertiefen und Hemmschwellen abzubauen, finden im gleichen Zeitraum Fachvorträge statt. Dort werden verschiedene Themenbereiche kompetent mit anschließender Frage-/Diskussionsrunde vorgestellt. Jeweils donnerstags können verschiedene Beratungsstellen im Rahmen einer "Offenen Tür" unverbindlich besucht werden. Hierzu finden verschiedene Aktionen statt. Vortragsthemen sind "Die Seele der Kinder gesund halten" (Montag, 16. Januar), "Von A wie ADHS bis Z wie Zwangsstörungen" (17.1.), "Kinder psychisch kranker Eltern – Kinder im Rollenkonflikt" (18.1.), "Wenn alles zu viel wird – Erschöpfung und Depression" (24.1.) und "Achterbahn der Gefühle – Borderline besser verstehen" (25.1.).

Offen stehen am Donnerstag, 19. Januar, die Beratungstüren der Erziehungs- und Lebensberatung von 15 bis 20.30 Uhr. Eine Filmvorführung "Überlebenshilfen für Eltern" (Thema Positive Erziehung) beginnt um 16 Uhr und 19:30 Uhr. Gelegenheit zu Gesprächen besteht von 17.30 bis 19:00 Uhr. In einem Vortrag "Hilfen für Kinder und Familien stehen im Mittelpunkt" stellt sich um 19 Uhr das Jugendamt vor. Der Krisendienst Mittelfranken stellt sich am Montag, 23. Januar, um 18 Uhr mit dem Vortrag "Krisen halten sich an keine Sprechzeiten" vor. Der Sozialpsychiatrische Dienst lädt schließlich am Donnerstag, 26. Januar, mit den von 16.30 bis 19 Uhr offenen Beratungstüren ein.

Zum Thema Depression wird der Film "Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag" gezeigt und Gelegenheit zu Gesprächen gegeben. Zur gleichen Zeit bieten die Suchtberatung der Psychosozialen Beratungsstelle und die "Tagesstätte AischTreff" Informationen und Gespräche, von 17 bis 19 Uhr der Psychosoziale Beratungsdienst am Gesundheitsamt. Zielgruppe sind Fachpersonen im Bereich Erziehung, Bildung und Gesundheit als auch Interessierte. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Vorträge zur psychischen Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen vom 16. bis 18.1. finden im Evangelischen Gemeindezentrum am Schlossplatz 1 in Neustadt, die Vorträge zur psychischen Gesundheit bei Erwachsenen vom 23. bis 25.1. im Katholischen Gemeindezentrum (Ansbacher Straße 5) in Neustadt statt.

Das gesamte Programm steht auf der Internetseite des Landratsamtes www.kreis-nea.de bei der Gesundheitsregion plus (Service & Themen > Gesundheit & Soziales). Allgemeine Informationen sind auf den Internetseiten des Staatsministeriums unter www.aktivschauen.de und unter www.bitte-stoer-mich.de zu finden.

