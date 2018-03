Punsch und Pirouette: "Night Skate"-Party in Markt Erlbach

MARKT ERLBACH - Zum "Night Skate an der Wheed" hatte die Freiwillige Feuerwehr eingeladen und landete mit dieser Premiere einen Volltreffer. Zahlreiche Besucher genossen das Eislaufvergnügen in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Für ein Eislaufvergnügen in malerischer Kulisse sorgte die Feuerwehr Markt Erlbach zur Freude vieler Gäste. © Harald Munzinger



Für die sorgten die malerische Kulisse der angestrahlten Kilianskirche mit den erleuchteten Fenstern und die "Spotlights" der Feuerwehr auf der zum Eisstadion verwandelten "Wheed" am Ortsrand von Markt Erlbach. Auf der war die Eisstärke geprüft und ein Bereich abgetrennt worden, der nicht ausreichend tragfähig erschien. Mit Notstromaggregaten oder anderen Energiequellen wurden die fünf Scheinwerfer so platziert, dass die "Wheed" so romantisch illuminiert war, dass malerische Szenerie zu zahllosen Fotos animierte.

Auch aus der Umgebung waren viele vorwiegend junge Schlittschuhläufer zum kostenlosen nächtlichen Winterspaß gekommen, und auch ohne schnelle Kufen "huscherten" zahlreiche Besucher über das Eis. Beobachtet von einer stattlichen Zuschauerkulisse, die sich bevorzugt um die wärmenden Feuerstellen scharte. Ein angenehmer Platz in der frostigen Nacht war auch am Grill, auf dem Nürnberger Würstchen für die begehrten "Drei im Weggla" brutzelten. Mit Glühwein und Kinderpunsch wurde die Partystimmung abgerundet.

Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß postete denn auch gleich auf Facebook: "Unserer Freiwilligen Feuerwehr Markt Erlbach haben wir einen super Abend auf unserer Wheed zu verdanken!" Sie würdigte "diese großartige Idee und die perfekte Durchführung" ebenso, wie die "tolle Truppe", in der man sich bei der großartigen Resonanz freute, dass sich die vielen mit der Aktion verbundenen Mühen lohnte. Vielleicht fand ja auch der eine oder andere Jugendlichen Gefallen daran, in einem so engagierten Team mitzuwirken.

"Großartig, solchen Menschen im Ehrenamt zu haben", erfuhr die Feuerwehr vor Ort wie in den sozialen Medien viel Anerkennung. "Schön wenn es auch noch Menschen gibt, die gerne etwas für andere tun", wofür ein "ein großes Kompliment an unsere Feuerwehr" gab. Verbunden mit der Ermutigung: "Macht weiter so. Gerne mal wieder!"

