Qi Gong und mehr: So sieht das neue VHS-Programm aus

Umfangreiches Angebot an Sport-, Koch- und Sprachkursen sowie Vorträge - vor 19 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit einer Auflage von 14.000 Exemplaren liegt ab sofort wieder das neue Herbst-/Winterprogrammheft der Volkshochschulen im Landkreis aus. Dieses wurde erstmals komplett in Farbe gestaltet.

Im neuen Design wird zum nächsten VHS-Semester eingeladen. © VHS



Die Volkshochschulen sind Erwachsenenbildungsstätten und bieten ein breit gefächertes Kursangebot in den Bereichen Gesundheit, Sprachen, Beruf und EDV, Gesellschaft, Kultur und Kinder und Jugend an. Jährlich umfasst das Angebot circa 1.400 Kurse und Veranstaltungen. Als gemeinnützige Einrichtung sind die Volkshochschulen offen für alle Menschen. Sie sind soziale Orte, an denen Lernen Freude bereitet.

In diesem Semester bietet die VHS neue Kurse und Vorträge an, aber auch beliebte Kursangebote sind wieder mit dabei. So sind in Scheinfeld "Osteo to go" Workshop, Smovey-Kurs für Senioren, Gesunde Ernährung mit Smoothies ebenso neu im Programm wie ein Vortrag zu Erbrecht und Vorsorge, Holzköpfe gestalten, Karten und Geldgeschenke gestalten, Farbberatung und Frisur sowie ein Schafkopfkurs oder Erzählabend "Gespenster, Geister, Ungeheuer". Wie gewohnt werden Vorträge zu Schüßler-Salzen, Chinesische Medizin, Hallenfußball und Volleyball, Tabellenkalkulation mit Excel, Kalligrafie, Kreatives Gestalten mit Holz sowie Theaterfahrten nach Würzburg, Bamberg, Nürnberg und Schweinfurt angeboten.

"Kantaera - Cardio-Workout", Bodyshaping - Ganzkörpertraining, Vortrag zu systemischer Therapie, Kochkurs "Kürbis", Portraits zeichnen und skizzieren sowie Vorträge zur Geschichte der Ökumene oder zur Geschichte der Sudentendeutschen in Bad Windsheim sowie zu Erbrecht und Testament sind in Bad Windsheim neu. Als bewährt gelten der Schwimmkurs der Wasserwacht, Naturheilkunde für Kinder, Rope Skipping, Rücken fit!, Skigymnastik, Crashtanzkurs, Entspannung und Meditation, Weihnachtliche Kochkurse, Einfache Holzschnitzereien oder der Golf - Anfängerkurs.

Pilzlehrwanderung und Aroma-Vitalküche

Während "Internet und E-Mail für jedermann" sowie die Pilzlehrwanderung zu den Herbstpilzen im Uffenheimer VHS-Programm fortgesetzt werden, ergänzen dieses Vorträge zu Erbrecht, Geldanlage und Patientenverfügung, zu Osteopathie für Kinder oder "Wickel & Co.", bellicon® move, Umgang mit Smartphone und Tablet für Einsteiger und die "Aroma-Vitalküche" in der Weihnachtszeit.

Umfangreich sind neue Vorträge zu "Störfeld Zahn", zu "Homöopathie, Naturheilkunde und Entspannungstechniken bei Schlafstörungen", zu "Smart Home – Das intelligente Zuhause", zu systemischer Therapie, zu Raumgestaltung oder zu "Hausaufgaben leicht gemacht" bei der VHS Neustadt ebenso wie die Kurse ,Fayo® - das Faszienyoga, "Im Einklang mit mir", Entspannung mit Klang, Rhythmus und Musik, , Freies Gestalten, Karten aus Papier gestalten, Feuerschalen selbst getöpfert und die Exkursion "Heilkraft der heimischen Waldbäume".

Wie bisher wird zu den Kursen erfolgreich Lernen, Kerzen ziehen für Kinder, Chinesische Medizin – Kopf- und Schädelreizzonenmassage, Tanzreise um die Welt, Buchführung Aufbaukurs, Gebärdensprache für Anfänger, Sauerteig-Brotbackkurs, Adventskranz oder Adventsgesteck gestalten, Winteraccessoires stricken, Schmuck gestalten mit Silver Clay, Typberatung "Ein Kleiderschrank voll mit ‚Nichts‘ zum anziehen" sowie zu Vorträgen zum Thema "Angst" und zur "Buddha-Lehre" eingeladen, ferner zu einem Cajon-Workshop.

Immer beliebt im ganzen Landkreis sind nach Mitteilung der VHS-Zentrale: Sprachkurse (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch), Aquafitness, Zumba®, Tanzkurse (Standard, Discofox, Orientalischer Tanz, Tanzmeditation, Stepptanz, Tänze aus aller Welt, Seniorentanz), Gymnastik und Fitness, Yoga, Qi Gong, Entspannung und Meditation, Tanz- und Entspannungswochenenden auf Burg Hoheneck, Computerkurse Word und Excel, Smartphone-Kurse, Waldarbeit mit der Motorsäge, Fotografie, Kreativ-Kurse wie Zeichnen und Malen, Töpfern, Filzen, Klöppeln, Bildhauern und Schnitzen, Drechseln, Stricken, Schmuckbasteln, Koch- und Backkurse und die Schwarzenberger Schlosskonzerte. Empfohlen werden auch die interessanten Angebote der VHS-Außenstellen.

nb