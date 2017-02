Radwegekonzept für "Alltagsradler" und Touristen

Grünen-Stadtrat Günther Leidenberger übernimmt das Ehrenamt - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisstadt hat einen "städtische Radwegebeauftragten". Grünen-Stadtrat Günther Leidenberger übernahm das Ehrenamt mit Unterstützung seines Fraktionskollegen Reinhold Schultheiß.

Stadtrat Günther Leidenberger (r.) hat das Ehrenamt des städtischen Radwegebeauftragten übernommen. © Harald Munzinger



Leidenberger arbeitet auch am Radwegekonzept des Landkreises mit, dessen Ziel ein "qualitätsvolles Radroutennetz sowohl für den touristischen als auch für den Alltags-Radverkehr" ist. Dazu sollen auch kommunale Radwegebeauftragte beitragen. Diese sollten nach Darstellung von Bürgermeister Klaus Meier als "zentrale Ansprechpartner für alle Angelegenheiten des Radverkehrs und Mittler zwischen der Bevölkerung und den entsprechenden Verwaltungsstellen" wirken.

Zu ihren Aufgaben zählen unter anderen die Mitwirkung bei Radwegeplanungen und dem Ausbau von Radwegen mit dem Augenmerk auf die Verkehrssicherheit, die Abstimmung der kommunalen Planungen im Bereich des Radverkehrs mit den Zielsetzungen des laufenden Radwegekonzeptes. Zuständig sind sie ferner für die jährliche Kontrolle und Mängelerfassung der kommunalen Radwege, deren Beschilderung sowie "die sich an die Radwege anschließenden Infrastruktureinrichtungen".

Weiter sollen sie ihre Kommunen bei externen Veranstaltungen vertreten sowie an Arbeitsgruppentreffen und Workshops im Themenspektrum Radverkehr ebenso teilnehmen, wie an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zum Radverehr auf kommunaler und Landkreisebene, Ideen zur Verbesserung des Radverkehrs einbringen und schließlich regelmäßige Sachstands- und Tätigkeitsberichte "in den einschlägigen Gremien" geben.

Vergütung durch Händedruck

Das Tätigkeitsfeld erweiterte Stadtrat Jürgen Brenner noch um die Helmpflicht als wichtige Vorbildfunktion. Stadtrat Leidenberger knüpfte seine Bereitschaft für das Amt des städtischen Radwegebeauftragten an die tatkräftige Unterstützung durch die Verwaltung. Der Vergütung durch seinen Händedruck konnte in Bürgermeister Klaus Meier ihn auf jeden Fall versichern.

Er unterrichtete den Stadtrat von der erfreulich guten Resonanz, die das Anrufsammeltaxi "AST" im erweiterten "Verbundraum" der gesamten "Kommunalen Allianz NeuStadt und Land" erfahre, und von zahlreichen positiven Rückmeldungen. Der kürzlich geehrte 1000. Fahrgast seit dem neuen Fahrplan sollte Anlass zum Appell sein, das Anrufsammeltaxi intensiv zu nutzen. Nur dann, so ist sich Bürgermeister Meier mit seinen Kollegen in der Allianz einig, kann "dieser besondere Service des öffentlichen Personennahverkehrs" aufrecht erhalten werden.

Seine Zustimmung gab der Stadtrat zur Antragstellung für Zuwendungen zur Projektförderung über das Bundesprogramm für den Breitbandausbau. Die Förderung ist nach Auskunft von Wirtschaftsförderer Harald Heinlein auf den Breitbandausbau in noch unterversorgten Gebieten - so genannten weißen Flecken - voranzutreiben, um eine Versorgung mit mindestens 50 Mibt/s zu erreichen. Offen ist aufgrund eines Scorings, ob die Stadt überhaupt Fördergelder aus dem Bundesprogramm erhalten wird. Zugestimmt wurde ferner der Vergabe der Außen- und Verkehrsanlagen im Zuge der Neugestaltung des Schlossplatzes für eine Angebotssumme von 710.344 Euro.

Der erste Bauabschnitt umfasst nach Auskunft von Stadtplanerin Ritter-Kraus die Terrassen- und Treppenanlagen am Mehrzweckgebäude sowie einen Großteil des Schlossplatzes mit den Gehwegen an der Markgrafen- und Bamberger Straße einschließlich Parkplatz. Abgeschlossen werden kann die Neugestaltung des Schlossplatzes erst nach der Generalsanierung der Grundschule Neues Schloss.

Harald J. Munzinger