Raiffeisenbank prämierte junge Künstler

Schülerarbeiten von VR-Bank-Wettbewerb prämiert - vor 33 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Knapp 1800 "junge künstlerisch innovative Erfinder" aus 17 örtlichen Schulen aktivierte die „VR meine Bank eG“ zur Teilnahme am weltweit größten "Jugend aktiv"-Wettbewerb. 889 davon waren aus dem Raum Neustadt, Scheinfeld, Emskirchen und Aurachtal.

Die Preisträger des Kreativwettbewerbes wurden in Altersgruppen ausgezeichnet. Regionaldirektorin Katrin Zeilinger (l.) würdigte fantasievollen Arbeiten "auf Papier und in digitalen Medien". © Harald Munzinger



Die Preisträger des Kreativwettbewerbes wurden in Altersgruppen ausgezeichnet. Regionaldirektorin Katrin Zeilinger (l.) würdigte fantasievollen Arbeiten "auf Papier und in digitalen Medien". Foto: Harald Munzinger



Unter deren Arbeiten "auf Papier und in digitalen Medien" 58 Zeichentalente und neun Filmemacher als Preisträger auszuwählen, hatte die "Rektoren- und Pädagogenjury" vor eine schwere Aufgabe gestellt. So konnten denn die Gewinner auf regionaler Ebene unter der Vielzahl an fantasievollen Arbeiten in den verschiedenen Altersstufen und aus den teilnehmenden Schulen auf die jeweils ersten drei Preise besonders stolz sein.

Denn die kreativen Kinder und Jugendlichen hatten insgesamt "beeindruckend erfinderisch" die Aufgabe gemeistert, zu zeigen, "wie Erfindungen unser Leben verändern, welche Gefahren innovative Technologien berge und was es noch zu erfinden gilt", wie Regionaldirektorin Katrin Zeilinger bei der Preisverleihung alle Teilnehmer würdigte.

Sie nahm dabei Bezug auf den Erfinder der Raiffeisenbanken, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dessen Wahlspruch, dass viele schaffen was einer nicht kann, auch an seinem 200. Geburtstag 2018 für eine Solidargemeinschaft nichts an Gültigkeit eingebüßt und seine das Wirtschaften revolutionierende starke Idee nichts an Aktualität verloren habe. 800 Millionen Menschen seien mit steigender Tendenz genossenschaftlich organisiert, so Zeilinger mit dem Hinweis auf die erste Schülergenossenschaft der Neustädter Bonhoeffer-Realschule.

15 beste Bilder und zwei Filme

Die junge kreative Künstlergeneration sprengte mit stolzen Eltern, Lehrern sowie Rektoren die Kapazitäten der modernen Informationspyramide, in der die Tische mit attraktiven Preisen vollgepackt waren. Alle Siegerarbeiten werden in den Bankräumen ausgestellt und die 15 besten Künstlerbilder sowie auch die beiden Kurzfilme werden zum Landesentscheid weitergeleitet. Die Regionaldirektorin stattete den Schulen Dank dafür ab, dass sie "in hohem Maße zum Erfolg des Wettbewerbes beitragen", der immer wieder gesellschaftliche Themen aufgreife und die Kreativität der Jugend fördere. Die habe im 48. Jahr in insgesamt über 700.000 Beiträgen ihren Ausdruck gefunden und mache schon gespannt auf den nächsten Wettbewerb, der bereits im Oktober anlaufe.

In diesem Jahr war der Themen-Anreiz gegeben, Ideen zu entwickeln und "künstlerisch sichtbar zu machen", wie die Welt verbessert und ihre Probleme gelöst werden könnten, vielleicht mit einer "Klamottenmaschine" unter den Preisträgerarbeiten. Eltern, Lehrer und Bankmitarbeiter seien nach den Ausführungen von Katrin Zeilinger "vom Ideenreichtum der jungen Kreativen beeindruckt gewesen, die durch ihre Arbeiten neue Funktionen und innovative Entwicklungen real werden ließen und einen Blick in die Welt von morgen erlaubten". Von den Preisträgern wurden bei der Siegerehrung, die parallel auch für das westliche Bankgebiet in Uffenheim erfolgte, die Bilder und zwei Videos gezeigt. Insgesamt wurden 123 Preise im Gesamtwert von 1800 Euro ausgegeben, zudem gingen Spenden an Schulen.

Harald J. Munzinger