Enthusiastischer Beifall und Bravorufe der rund 350 Besucher galten nach einer mitreißenden Show den Akteuren und auch dem künstlerischen Leiter der Gala: Die "Creme de la Creme" des Magischen Zirkel Deutschlands kam zum Finale seiner "Kunst der Magie" nach in die NeuStadtHalle.

Am Donnerstag versammelten sich in der Ehrenhalle des Neustädter Rathauses zahlreiche Bürger, die bei der Entwicklung ihrer Stadt ein Wörtchen mitreden wollten. Bei einer Fragerunde bekamen Interessiere Antworten zu ihren Anliegen. Ob zu neuen Projekten, störenden Saufgelagen oder der Einwohnerzahl - Infos gab es zu Hauf.

Der Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Aisch hat zwar nur drei Tage lang geöffnet. Trotzdem freuen sich die Neustädter jedes Jahr sehr auf ihren eigenen, besonders stimmungsvollen Markt. Auch viele Besucher aus dem Umland lassen sich das vorweihnachtliche Treiben auf dem Marktplatz, in der Kirchgasse sowie um die evangelische Stadtkirche herum und im romantischen Schlosshof nicht entgehen.