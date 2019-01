"Rettet die Bienen": Guter Start des Volksbegehrens in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Das „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ ist in der Kreisstadt mit großem Zuspruch gestartet. Zeitweise bildeten sich im Bürgerbüro lange Schlangen von Umweltschützern, die vom Bund Naturschutz noch einmal aufgerufen worden waren, den Artenschutz mit ihrer Unterschrift im Bayerischen Naturschutzgesetz zu verankern.

An diesem Bild der vielen Eintragungswilligen vor dem Neustädter Bürgerbüro hatte das lokale Aktionsbündnis für das „Volksbegehren Artenvielfalt“ zu dessen Start seine Freude. Foto: Harald Munzinger



Mit Bündnispartnern hatte die BN-Kreisgruppe für das Volksbegehren und damit für eine Lebensversicherung für die Artenvielfalt eifrig geworben. Dabei freute sich Corinna Gräßel, dass man in breiten Bevölkerungsschichten viel Zustimmung erfahren habe und sich das auch in der „bunten Schar“ der Menschen spiegelte, die zur Eintragung gekommen waren. Gräßel hatte die Liste in Neustadt eröffnet und sich am Morgen bei minus sechs Grad vor dem Bürgerbüro eingefunden.

Unterzeichner kamen querbeet

Mit der Resonanz auf ihren Aufruf, möglichst zahlreich zum Auftakt der Eintragungsfrist in das Neustädter Bürgerbüro zu kommen und damit ein eindrucksvolles Bekenntnis für den Artenschutz abzugeben, konnte sie sehr zufrieden sein. Zumal auch hier die Gruppe der Unterzeichner querbeet und auch durch die Parteien bunt gemischt war. Da fanden sich neben Erstem und Zweitem Bürgermeister Klaus Meier und Peter Holzmann Stadträte der verschiedenen Fraktionen und reihte sich auch Altbürgermeister zur Unterschrift für ein besseres Naturschutzgesetz ein.

Dass es dafür höchste Zeit ist, steht für die Initiatoren von den Bund Naturschutz und den Landesbund für Vogelschutz als Initiatoren des Volksbegehrens und ihre zahlreichen Unterstützer, darunter auch starke lokale Aktionsbündnisse, beim aktuell „dramatischen Artensterben“ außer Frage. Schließlich sei es wissenschaftlich belegt, dass in Bayern immer mehr Tier- und Pflanzenarten verschwänden. Diese Entwicklung gelte es zu stoppen, da es auch „um unser Überleben geht: Wenn es keine Bienen und Hummeln mehr gibt, wer bestäubt dann unser Obst und Gemüse?“

Zwei Minuten für die Artenvielfalt

Auch Erster Bürgermeister Klaus Meier ließ es nicht nehmen, bei den ersten Unterzeichnern zur Rettung der Bienen und vieler anderer Arten zu sein. Foto: Harald Munzinger



Jetzt bestehe die Chance, Regelungen für den Artenschutz im bayerischen Naturschutzgesetz zu verankern, wird dafür geworben, sich „zwei Minuten Zeit zur Rettung der Artenvielfalt“ zu nehmen. Dafür wird auch am Samstag das Bürgerbüro in Neustadt geöffnet sein, Umweltaktivisten auf dem Marktplatz darauf verweisen. Dass am späten Nachmittag des Starttages bereits über 270 Unterschriften geleistet waren – mit gut 900 sind in Neustadt die erforderlichen zehn Prozent der Wahlberechtigten erreicht, in Bayern bei einer Million – ließ auf einen lokal schönen Erfolg hoffen. Schließlich läuft die Eintragungsfrist bis zum 13. Februar. Mit 363 Eintragungen um18.30 Uhr zeichnete sich am Abend sogar ab, dass bis 20 Uhr die 400er-Marke geknackt werden könnte.

Dass es mit der Unterschrift alleine nicht getan ist, den weiteren Artenschwund zu stoppen, war auch unter den Unterzeichnern Thema und ist es vielfältig in den sozialen Medien. Da wird unter anderem dafür geworben, die Vögel nicht nur im Winter, sondern ganzjährig zu füttern sowie bienenfreundliche Stauden anzupflanzen und in den Gärten insektenfreundliche Blumen auszusäen. „Wenn viele Tier- und Naturfreunde in ihrem eigenen Lebensumfeld etwas tun, können wir gegen das Insekten- und Vogelsterben ankämpfen“. Dazu könnte nach einem anderen Vorschlag ein „Mähverbot in Gärten, auf Privatgrundstücken, in öffentlichen Parks, auf Golf- und anderen Sportplätzen in der Blühperiode beitragen, wie auch „Nichtlandwirte“ in die Pflicht genommen werden sollten; ein „allgemeines Verbot von Mährobotern“ inklusive.

Harald J. Munzinger