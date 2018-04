Rettungsdienst nimmt neues Fahrzeug in Betrieb

NEUSTADT/AISCH - Mit wesentlichen Verbesserungen vor allem in der Innenausstattung nahm der Kreisverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim an der BRK-Wache Neustadt einen neuen Rettungstransportwagen (RTW) in Betrieb. Dieser ersetzt in der Flotte von sechs Einsatzfahrzeugen einen Rettungswagen, der nach knapp sechs Jahren mit 250.000 Kilometern ausgemustert werden musste.

Rettungsdienstleiter Spiros Tklawenas erklärt Geschäftsführer Ralph Engelbrecht und BRK-Kreisvorsitzendem Harry Scheuenstuhl (v. r.) die wesentlichen Verbesserungen der Ausstattung des "RTW Modell Bayern 2017". © Harald Munzinger



BRK-Kreisvorsitzender MdL Harry Scheuenstuhl und Kreisgeschäftsführer Ralph Engelbrecht wünschten Rettungsdienstleiter Spiros Sklawenas und seinem Team, das jährlich rund 14.000 Einsätze leistet – etwa 5000 davon in akuten Not- und schweren Unglücksfällen - stets einen erfolgreichen und vor allem unfallfreien Rettungs- und Krankentransportdienst.

Technische Verbesserungen

Dass dieser nun mit den in der Verkleidung verbauten und damit nicht mehr über den Patienten hängenden Kabeln für EKG, Blutdruckkontrolle sowie Sauerstoffsättigung oder mit dem Sitz für den Betreuer mit Funkverbindung und fest installierter Datenerfassung ebenso erleichtert wurde, wie mit der Gegensprechanlage zum Fahrer, stellte Sklawenas die Verbesserungen in dem rund 120.000 Euro teuren Rettungsfahrzeug vor, die der erhöhten Sicherheit der Einsatzkräfte dienen.

Für das neue Fahrzeug muss der BRK-Kreisverband nicht tief in die eigene Kasse greifen, da diese Ausstattung über den Landesverband erfolgt und von den Versicherungsträgern, also Krankenkassen, finanziert wird. So braucht man sich auch nicht um den ausgeschriebenen Verkauf ausrangierter Fahrzeuge kümmern, die nach BRK-Auskunft in der Regel im Ausland weitere Verwendung fänden. Geht alles gut, kann der BRK-Kreisverband in diesem Jahr noch mit zwei weiteren neuen RettungsTransportWagen rechnen, die im Jahr 40.000 bis 50.000 Kilometer unterwegs sind.

Sorge um die Neustädter Notaufnahme

In die Freude über die Verbesserung im Rettungsdienst mischte sich bei BRK-Kreisvorsitzendem Harry Scheuenstuhl die Sorge um dessen Zukunft, wenn nach der Vorstellung des neuen Bundesgesundheitsministers Jens Spahn die Notaufnahmen kleiner Kliniken geschlossen werden sollten.

Den gegenwärtigen Neubau an der Klinik Neustadt wähnte er nicht als Bestandsgarantie. Es habe, so Scheuenstuhl, auch schon den Bau neuer Bahnsteige an dann geschlossenen Bahnhöfen gegeben. Die Patienten könnten aber sicher sein, vom Rettungsdienst dahin gebracht zu werden, wo ihnen geholfen wird.

