Rettungsschwimmer weiter auf der Erfolgswelle

Bei der WM gab es für ein Neustädter Duo weitere Medaillen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ines Findeklee und Barbara Barth schwimmen buchstäblich weiter auf der Erfolgswelle. Auch bei den Weltmeisterschaften 2016 der Rettungsschwimmer setzten sie ihre "Medaillensammlung" fort und holten erneut einen Weltmeistertitel nach Franken.

An der Wiege des Erfolges – im Neustädter Waldbad – präsentierten Ines Findeklee und Barbara Barth (v. l.) ihre erneute "Medaillensammlung" mit einem berechtigt stolzen "Weltmeister-Lächeln". © Harald Munzinger



An der Wiege des Erfolges – im Neustädter Waldbad – präsentierten Ines Findeklee und Barbara Barth (v. l.) ihre erneute "Medaillensammlung" mit einem berechtigt stolzen "Weltmeister-Lächeln". Foto: Harald Munzinger



Vorsitzender Lothar Stanke gratulierte stolz den beiden Schwimmerinnen des DLRG-Ortsverbandes, die – wie schon 2014 in Frankreich – in Holland bei den "Rescue" in einer Mannschaft mit der DLRG Magdeburg an den Start gegangen waren, da es in Neustadt (noch) keine komplette schlagkräftige Damenmannschaft gibt.

Allerdings ideale Trainingsbedingungen im Wald-, wie auch im Hallenbad, auf die Ines Findeklee und Barbara Barth ihre Erfolge seit vielen Jahren auch bei den Deutschen Meisterschaften zurückführen. Beide würdigen das große Entgegenkommen, auch zu öffentlichen Badezeiten trainieren zu können, und danken dem Ortsverein für die Förderung des Rettungssports, den in Neustadt.180 DLRG-Mitglieder ausüben.

Ines Findeklee bringt sich dabei auch als Trainerin ein. Sie nimmt seit 1988 an Deutschen Meisterschaften teil, Barbara Barth seit 15 Jahren. Dabei hatten sich Freundschaften mit Schwimmerinnen der DLRG Magdeburg entwickelt, mit denen man sich auch in sehr starker internationaler Konkurrenz ausgezeichnet positionieren kann.

Die Medaillen belegen, dass sich die beiden Schwimmerinnen bei aller Bescheidenheit stolz präsentieren können. Schließlich haben sie sich erfolgreich in einem Leistungs- und Spitzensport bewährt, zu dem sich das Rettungsschwimmen entwickelt hat.

Barth und Findeklee wollen an WM-Erfolge anknüpfen

Bei den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Frankreich waren Ines Findeklee und Barbara Barth an vier Wettkampftagen in 13 unterschiedlichen Rettungsdisziplinen 21 mal an den Start gegangen. Den Weltmeistertitel erkämpfte Ines Findeklee 2014 gleich am ersten Wettkampftag mit ihrer Mannschaft als vierte Schwimmerin. Im selben Lauf erzielte Barbra Barth den hartumkämpften dritten Platz. An die Erfolge mit weiteren ausgezeichneten Platzierungen sollte jetzt in den Niederlanden angeknüpft werden.

Zunächst im "Pieter van den Hoogenband Zwemstadion” in Eindhoven und dann am Noordwijk–Strand waren 434 Team aus 37 Ländern, bei den Masters 1100 Teilnehmer im Alter ab 30 Jahren bis "70 Plus“ am Start. Findeklee und Barth absolvierten an den beiden ersten Tagen die Wettbewerbe im Hallenbad, in dem die deutschen RettungsschwimmerInnen dominierten, und mussten sich am ersten Tag Strand bei hohem Wellengang bewähren, was für die kaum auf Strömungen und Unterspülungen oder das Durchtauchen von Wellen eingestellten Binnenländer eine besondere Herausforderung sein sollten.

Wer diese – wie Ines Findeklee und Barbara Barth - beim "Surf Teams Race“ (Brandungsschwimmstaffel) mit dem zweiten Platz meistert und damit Vizeweltmeister wurde, kann also besonders stolz auf seine Leistung sein. Die nicht von ungefähr kommt, wie es beide Frauen mit einem strengen Trainingsplan (viermal in der Woche Schwimmen plus Radfahren oder Krafttraining) schildern und von Vorsitzendem Lothar Stanke für Energie und Erfolg gleichermaßen bewundert werden.

Gold und Silber sorgen für breites "Grinsen"

Der Fleiß führt zum Preis, wie es die Resultate des "Rescue 2016“ zeigen. Barbara Barth belegte bei 21 Startern in ihrer Altersklasse (40 w) bei 200 Meter Hindernisschwimmen Platz 12, bei 50 Meter Retten einer Puppe ohne Flossen sowie bei 100 Meter Retten einer Puppe mit Flossen jeweils den 19. Platz (bei 30/32 Startern).

In den Einzelwettbewerben erreichte Ines Findeklee (AK 50w) bei 200 Meter Hindernisschwimmen Platz 7 (17 Starter), bei 50 Meter Retten einer Puppe ohne Flossen Platz 8 (24 Starter), bei 100 Meter Retten einer Puppe mit Flossen die Bronzemedaille (28 Starter), bei 100 Meter Retten einer Puppe mit Gurtretter und Flossen Platz 4. (25 Starter) sowie im "Line Throw" (mit Kollegin) Berit) Platz 6 bei 12 Starterpaaren.

"Das Grinsen hört gar nicht mehr auf“ kommentiert die sympathische Rettungsschwimmerin Findeklee mit schelmischem Lächeln zwei Silber und eine Goldmedaille in der Mannschaftswertung. In der 4 x 50 Meter Gurtretterstaffel (dritte Schwimmerin) konnte sie erneut einen Weltmeistertitel feiern. Vizeweltmeisterin wurde sie mit der Mannschaft in der 4 x 50 Meter Hindernisstaffel und 4 x 25 Meter Puppenstaffel (jeweils Schlussschwimmerin).

Mannshohe Wellen verzögerten am Strand von Noordwijk die Wettkämpfe, bei denen schließlich Barbara Barth und Ines Findeklee jeweils den 12 Platz beim "Brandungsschwimmen Surf Race“ (24/21 Starter) belegten, Ines Findeklee beim Vorlauf des "90 Meter Beach Sprint“ Siebte wurde. Unter 15 Starterpaaren kamen die beiden Rettungsschwimmerinnen aus Neustadt beim "Board Rescue“ auf den 13. Platz, krönten ihre erfolgreiche Teilnahme unter starker internationaler Konkurrenz in der "Brandungsschwimmerstaffel“ mit einer Partnerin aus Magdeburg mit dem Vizeweltmeistertitel. Ins Finale hatten sie sich in Vor- und Zwischenläufen gekämpft.



Harald J. Munzinger

Mail an die Redaktion