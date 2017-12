Richtfest für neues Seniorenzentrum: Platz für 100 Bewohner

DIESPECK - Nur neun Monate nach dem ersten Spatenstich steht das "Zentrum für Senioren" in Diespeck vor der Vollendung. Im Januar geht das "Martin-Luther-Haus" der Diakonie in Betrieb, im Frühjahr 2018 der Wohnkomplex mit Pflegestützpunkt und Tagespflege.

Nicht auf den aufgerichteten Dachbalken, sondern vom Gerüst am eindeckten und verputzten Gebäude hielten die Zimmerleute den traditionellen Richtspruch. © Harald Munzinger



Innerhalb eines Dreivierteljahres drei große Ereignisse feiern zu können, quittierte Diespecks Bürgermeister Christian von Dobschütz im großen Gästekreis nach dem Spatenstich und dem Richtfest des ersten Baukörpers mit Freude, als der Richtkranz nun über dem zweiten Gebäudekomplex schwebte. Er teilte sie mit Bernhard Wolf vom Bauträger "Wolf-Haus", der trotz unbeständiger Witterungsverhältnisse und damit verbundenen Verzögerungen allen am Bau beteiligten Unternehmen und Arbeitern den Dank dafür aussprechen konnte, dass "die zurückliegenden Arbeitsschritte zügig und vor allem unfallfrei verlaufen sind".

Richtspruch vom Baugerüst herab

Dass auch für den zweiten Bauabschnitt des rund 12 Millionen teuren Gesamtprojektes - eines der größten Projekte in der Geschichte Diespecks - viele gute Handwerker ausgezeichnete Arbeit geleistet hatten, lobten die Zimmerleute beim traditionellen Richtspruch. Den hielten sie allerdings nicht auf den rohen Balken des aufgerichteten Daches, sondern vom Baugerüst vor der bereits eingedeckten großen Dachfläche auf dem Gebäude, das den Rohbaucharakter längst abgelegt hat und sich als gastliches Domizil für den Richtschmus erweisen sollte.

Der Zimmermann hatte in weiser Voraussicht sein Glas auf einen spendablen Bauherrn erhoben, der auch die künftigen Bewohner des Seniorenzentrums und dessen Anwohner einlud, deren Einsicht für die Einschränkungen während der Bauzeit Bürgermeister von Dobschütz besonders würdigte.

Kein besserer Partner denkbar

Für die Familiengemeinde, die Jung und Alt viel bieten wolle, sei das Seniorenzentrum ein wichtiges Projekt, so Christian von Dobschütz, der an Diakon Frank Larsen gewandt meinte, dass man keinen besseren Partner als die Diakonie hätte finden können. Diese erwarb den ersten Baukörper als Seniorenwohnanlage mit Pflegeeinrichtung für 48 Bewohner. Im zweiten Komplex mit Pflegestützpunkt und Tagespflege befinden sich 23 Wohnungen, so dass nach Auskunft von Bernhard Wolf am Frühjahr 2018 in dem 5000 Quadratmeter großen Zentrum am Ortseingang von Diespeck mit der Nahversorgung "über die Straße" für rund 100 Senioren modernes Wohnen in guter Atmosphäre geboten sein wird.

Stein und Mörtel bauten das Haus, Geist und Herz füllten es aus, sah Diespecks Bürgermeister in eine gute Zukunft des "altersgerechten Servicewohnens" und maß auch der Tagespflege in einer Familiengemeinde besondere Bedeutung bei. Schon beim Spatenstich waren sich alle Beteiligten einig, für das Seniorenzentrum ein ideales Konzept entwickelt zu haben, das in einer optimalen Partnerschaft von Kommune, Bauträger und Betreiber sowie einer rekordverdächtigen Zeit realisiert wurde.

Dass es sich dafür gelohnt habe "ein dickes Brett zu bohren", hatte sich Diespecks Erster Bürgermeister Dr. Christian von Dobschütz am noch unwegsamen Gelände am westlichen Ortseingang überzeugt gezeigt und kann sich heute bestätigt sehen, während der Diakoniekomplex mit professioneller Rundumversorgung gerade eingerichtet wird und daneben zügig der Ausbau erfolgt.

