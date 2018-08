Rotary Club Neustadt bietet mehrere Austauschprogramme

NEUSTADT/AISCH - Der Rotary Club Neustadt/Aisch organisiert regelmäßig internationale Jugendaustausche. Davon profitieren Schüler aus dem Landkreis und der Kreisstadt. In ihr wurde das jüngste Meeting zu einem "Treffen mit der Jugend der Welt".

Die internationale Schülergruppe wurde von den Rotary-Koordinatoren des Jugendaustausches willkommen geheißen. Foto: privat



Denn zum Meeting im "Allee-Hotel" mit einem Vortrag über den Libanon war nicht nur eine große Anzahl interessierter Mitglieder gekommen, sondern noch zusätzlich sechs SchülerInnen aus dem derzeitigen Jugendaustauschprogramm des Rotary-Club Neustadt / Aisch. Die Gastschüler aus vier Kontinenten zeigten dabei die Vielfalt und Einmaligkeit des Rotary-Jugenddienstangebotes.

Die Gastschüler wurden vom Club-Jugenddienstbeauftragten Bernhard Metzger, dem Distrikts-Stepkoordinator Frieder Müller-Maatsch und Präsident Dr. Peter Schneider begrüßt, vorgestellt und bekamen neben dem Club-Wimpel noch jeweils ein Rotary-Shirt überreicht.

Im sogenannten "STEP", dem Kurzzeitaustausch von Familie zu Familie für vier bis sechs Wochen im Alter von 15 bis 18 Jahren, haben dieses Jahr fünf Schülerinnen aus dem Raum Neustadt/Aisch die Möglichkeit ein neues, teilweise fernes Land mit seiner Kultur kennenzulernen. Im "NGSE", dem Praktikumsaustausch für ein bis drei Monate erhalten Studenten und Auszubildende während und nach der Ausbildung im Alter bis 30 Jahre die Möglichkeit, einen Auslandsaufenthalt bei einem rotary-Club und einer oder mehreren Gastfamilien mit einem Praktikum zu verknüpfen. Der Praktikumsplatz wird dabei durch den jeweiligen Rotary-Club vermittelt.

Internationale Gäste bei Meeting

Sophia aus Neustadt war bereits letztes Jahr zum "STEP"-Austausch in Spanien. Heute besucht sie mit ihrer Austauschpartnerin Beatrice aus Lund in Schweden den Rotary-Club. Takudzwa zeigte beim Meeting stolz seine Nationalflagge aus Zimbabwe. Nach seinem Studienabschluss besucht er für drei Monate ein Praktikum in der Stadtplanung und Landesentwicklung bei Familie Müller-Maatsch in Burghaslach.

Lucy aus Taiwan war bereits vor fünf Jahren für ein Jahr im Rotary-Jahresaustausch in Hannover. Nun möchte sie während des Studiums Deutschland noch näher kennlernen. sie bleibt für 3 Monate bei Familie Hoppe in Lonnerstadt. Anne Mertel kann zur Zeit Jade Bothun aus Minnesota - USA Ihren Heimatort Markt Erlbach zeigen. Sie werden gemeinsam am kommenden Freitag nach USA aufbrechen.

Ihre Klassenkameradin Anna-Lena ist bereits seit einigen Wochen in Minnesota. Mia erkundet zur Zeit das Leben in Argentinien. Ihre Austauschpartnerin wird erst im Dezember zum Besuch nach Diespeck kommen. Laura aus Neustadt ließ von ihrem derzeitigen Besuch in Chiapas - Mexico ebenfalls herzliche Grüße ausrichten. Ihre Partnerin hatte bereits im Juni und Juli in Neustadt auch die Schule mit besucht.

Fast 50 "STEPS" in 18 Ländern

Frieder Müller-Maatsch informierte die Clubmitglieder noch über die im nächsten Jahr vorgesehenen Austauschangebote. Bei den in diesem Jahr im Distrikt vermittelten fast 50 "STEPS" in 18 Länder kamen mit Russland, Indonesien und Chile drei neue interessante Ziele dazu. Auf die Rückmeldungen und Berichte ist man beim Rotary-Club schon gespannt.

Da aus den südamerikanischen Zielen Argentinien, Uruquai, Chile, Peru und Brasilien großes Interesse zum Austausch mit Deutschland besteht, können Ende August bis Mitte September noch Stepaustausche vermittelt werden, die den Besuch aus Südamerika schon im Dezember 2018 und Januar 2019 vorsehen.

"Unsere Austauschschüler können sich dann im Frühjahr 2019 in aller Ruhe auf ihren Besuch in den Sommerferien in Südamerika vorbereiten", so der Club. Die Mitglieder können sich schon nach geeigneten, interessierten Schülern umsehen. Das Austauschangebot des Rotaryclubs ist ja nicht nur für Rotarierkinder, sondern für alle interessierten Schüler aus dem Umgriff des RC NEA vorgesehen.

Angesprochen wurde auch der Jahresaustausch, der einen Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch für ein ganzes Jahr vorsieht. "Neben Schülern aus Gymnasien ist der Austausch auch für Realschüler, die dann mit FOS weitermachen , eine gute Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern und die Welt kennenzulernen". Informationen zum Austausch gibt es im Internet unter Rotary und natürlich bei den Rotaryclubs direkt.

