Rotary-Club Neustadt feiert 40-jähriges Bestehen

Große Charterfeier mit Freunden aus Holland und Frankreich - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der Rotary-Club Neustadt/Aisch feierte sein 40-jähriges Bestehen im Kreis internationaler rotarischer Freunde. Diese stimmten Johannes Metzger zu, der in seiner Festrede feststellte, dass es nach rotarischen Prinzipien "eine Welt wäre, die wir für unsere Kinder und Kindeskinder wünschten". Weltweit bleibe man bestrebt, "das Unsere beizutragen für eine bessere Zukunft".

Bürgermeister Klaus Meier – hier mit Frau Karin (l.) beim Stehempfang – würdigte das rotarische Wirken im lokalen Bereich wie bei großen internationalen Projekten. © Harald Munzinger



Dass dies seit Gründung von Rotary 1905 in Chicago, vor 90 Jahren in Deutschland und 40 in Neustadt schon auf vielfache Weise geschehen ist, wurde beim Festakt in der eindrucksvoll gestalteten "NeuStadtHalle am Schloss" in den Ansprachen von Gästen und Gastgebern deutlich, die sich vor der Halle bei einem Stehempfang auf das Jubiläum einstimmten. Dem gab die Musikschule im Landkreis zunächst mit ihrem Querflötenquartett und nach dem festlichen Büfett mit der Bigband einen klangvollen Rahmen. Wem Mitternacht noch zu früh für den letzten Tanz war, ließ sich von DJ Christian von Dobschütz weiter in Schwung halten.

Dass Rotary-Präsident Ulrich Leopold zugleich seinen 50. Geburtstag feierte, fügte einen weiteren Stern in das Banner der Sozialgemeinschaft, die Vater Willi Leopold vor 40 Jahren mit 24 Gleichgesinnten gründete, Dass einige von ihnen das "Charterjubiläum" mitfeierten, gab ebenso Anlass zu besonderer Festtagsfreude, wie die zahlreichen prominenten Gäste auch der befreundeten Clubs als Frankreich und den Niederlanden sowie die große Schar junger Rotarier für den zuversichtlichen Blick in die Zukunft.

Persönliche Entwicklung geprägt

Wie stark ihn Rotary von früher Jugend an geprägt habe, schilderte Präsident Leopold mit der Erinnerung an viele sehr schöne Veranstaltungen, den Besuch internationaler Jugendtreffen, Jugendaustauschen und Praktika in Frankreich und England. Dabei habe er viel für seine persönliche Entwicklung gelernt, sei vielen sehr unterschiedlichen Denkweisen begegnet und habe "begriffen, was Toleranz bedeute und wie die Sache mit dem immer wieder zitierten ‚selbstlosen Dienen‘ eigentlich gemeint" sei. Er habe sich einbringen, Teil des Ganzen werden und sich dabei immer weiter entwickeln können.

Präsidentin Meta Moermann vom Partnerclub Bennekom in Holland überreichte als Geburtstagsgeschenk einen namhaften Förderbetrag. © Harald Munzinger



Die Frage, was den Rotary-Club ausmache, beantwortete sich für Leopold neben dem Gefühl, Gutes zu tun, mit den vielen interessanten und wertvollen Menschen in den Clubs. Es sei wie in einer ordentlichen Familie mit den verschiedenen Individuen und unterschiedlichen Meinungen, aber gemeinsamen Zielen und dem von ihm besonders betonten Respekt füreinander. Der Präsident richtete seinen persönlichen Dank an die Gründer des Neustädter Clubs, unter ihnen seinem Vater Willi Leopold: "Ohne diese wirklich echten Gentlemen wären wir heute nicht hier".

In der Rotary-Geschichte blätterte Johannes Metzger und berichtete, dass zur Charterfeier am 21. Mai 1977 der Governor Heinz Bauer gerade noch rechtzeitig mit dem Hubschrauber eingeflogen sei, um die Charter zu überreichen. "Nun herrsche allgemeine Freude auf dem Lande, dass Rotary nun auch dort Einzug gehalten hat", zitierte er den Gründungsbeauftragten vom RC Kitzingen mit einem schelmischen Dank: "Wir freuen uns noch heute darüber".

"So frisch und bitter nötig, wie vor 110 Jahren"

Metzger griff das 1905 geprägte Rotary-Motto "Service Above Self" als hohen Anspruch und ein Ideal mit dem Gedanken auf: "Was wäre eine Welt ohne Ideale, ohne Ziele, die nicht nur dem Eigennutz dienen, sondern auch das Wohl aller einbeziehen". So sei Rotary bis heute lebendig, die Ziele, sich für humanitäre Dienste und für den Frieden in der Völkergemeinschaft einzusetzen sowie im täglichen Leben Dienstbereitschaft zu zeigen, "so frisch und so bitter nötig, wie vor 110 Jahren".

Präsident Ulrich Leopold und Johannes Metzger (v. l.) zeigten 40 Jahre Rotary Neustadt/Aisch auf. © Harald Munzinger



Metzger ging auf die vier grundsätzlichen Fragen von Rotary und darauf ein, wie es mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit gehalten werde. Jene, die sich im Besitz der reinen Wahrheit wähnten, hätten schon großes Unglück über die Menschen gebracht "und bringen es noch heute". Mit einer Politik, die "alternative Wahrheiten" auftischten und Fakten schlicht leugneten, werde man schwer vernünftige Lösungen finden. Umso mehr habe man den Auftrag, dort wo man wirksam sein könne, rotarisches Denken zu leben. Dies sei an der Fairness für alle Beteiligten auszurichten. Die Menschenrechte bezeichnete Johannes Metzger als hehres Versprechen, das noch eingelöst werden müsse. In der gegenwärtigen politischen Weltsituation habe man "das Gefühl, die Menschheit entfernet sich eher wieder von diesem Ideal. Nationalismus statt Patriotismus, Amerika first, Egoismus statt Gemeinwohl. Das ist nicht unser Service Above Self".

Dass sich der Club den weiteren Grundsätzen, Freundschaften und guten Willen zu fördern sowie dem Dienst zum Wohl aller Beteiligten stets verpflichtet fühlte und sie erfüllte, stimmte Metzger mit der Präsidentin des Partnerclubs RC Bennekom (Holland), Meta Moermann, sowie Präsident Patrick Bigot von Rotary Limoges-Porcelaine überein, die beide auf gemeinsame Projekte verwiesen und je 2000 Euro als Charterpräsente für Community-Service-Club überreichten. Beide Freundschaften seien eine Ehre für Rotary Neustadt/Aisch erklärte Johannes Metzger mit dem Dank für den über Grenzen und Jahrzehnte hinweg bewahrten guten Kontakt.

Vielfältige Hilfe geleistet

Aus der Spanne von Jahrzehnten griff Metzger nur einige Beispiele der Sozialprojekte heraus. So die Brunnenbohrung für das Camphilldorf Hausenhof, das Christusrelief in der Kirche Pretzdorf, die Dacherneuerung der Kirche in Bughöchstadt oder die Betreuung der Jugend im Landschlösschen Rockenbach, die Lösung des Schulbusproblems und Pflege des internationalen Austauschs. Ferner wies der Festredner auf von Rotary geförderten Röntgengeräten für Kroatien, Medikamente für Honduras, Hilfen für Straßenkinder in Bolivien und Waisenkinder bei Tenali. In der Tsunamikatastrophe habe man geholfen, ein Babyhospital, eine Schule und Wohnhäuser für Obdachlose aufzubauen, ferner im indischen Bundesstaat Tamil Nadu den Bau eines Krankenhauses zur Grundversorgung von 200.000 Menschen unterstützt.

Mit den Freunden aus Bennekom und Limoges war von Neustadt das holländische Projekt "Pumpen is Leven" oder das französische "Projekt Ghana" unterstützt worden. Rotary habe, so Metzger, weltweit noch viele Aufgaben vor sich. Der Neustädter Club werde "versuchen, das unsere beizutragen für eine bessere Zukunft". Die liegt unter anderem in den Anstrengungen, Polio auszurotten.

Bürgermeister Klaus Meier zollte dem Rotary Club seine Hochachtung, der sich schon "sehr zum Wohl der Kreisstadt eingesetzt" habe. Als Beispiele nannte er die Sanierung der Stadtmauer und das Karpfenmuseum, durch das am Nachmittag Carola Kabelitz begeisterte Gäste geführt hatte, während sich andere Teilnehmer der Charterfeier Stadtführungen anschlossen.

Dass Rotary ohne Heischen nach großem Aufsehen auch höchst sinnvolle internationale Projekte unterstütze, hob der Bürgermeister mit Anerkennung und der Ermutigung hervor, sich weiter so engagiert in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Die friedvolle Völkerverständigung müsse weiter Maßstab des Denkens und Handelns sein, wozu er dem Club stets viele Menschen wünschte, die in einer Zeit zunehmender Egoismen bereit seien, zu helfen. Der Blick auf die Galerie der jungen Rotarier stimmte da Präsident Leopold sehr zuversichtlich. Sie will er besonders fördern.

Harald J. Munzinger E-Mail