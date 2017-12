Rotary Neustadt: Weihnachts-Kollekte der "Laufer Mühle"

Menschen im Mittelpunkt, die regional und global Hilfe benötigen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der "aischgründer Rotaryclub" mit Sitz in Neustadt an der Aisch beginnt traditionell seine Weihnachtsfeier mit einem Wortgottesdienst. Über die Kollekte durfte sich die "Laufer Mühle" freuen.

Iphofens Stadtpfarrer Hans Reeg und Rotary-Präsident Hermann Wilkening übergaben die Spende am Michael Thiem (v. l.) für die sozialen Betriebe "Laufer Mühle". © privat



Iphofens Stadtpfarrer Hans Reeg und Rotary-Präsident Hermann Wilkening übergaben die Spende am Michael Thiem (v. l.) für die sozialen Betriebe "Laufer Mühle". Foto: privat



Hans Reeg, Stadtpfarrer aus Iphofen und Mitglied im Club, stellte in seiner Predigt diejenigen Menschen in den Mittelpunkt, die regional und global Hilfe und Unterstützung benötigen. Er appellierte an die rotarische Gemeinschaft, "Solidarität und Barmherzigkeit gegenüber Kranken, Hilfsbedürftigen und Geflüchteten in Wort und Tat zu zeigen". Reeg erinnerte daran, dass das "selbstloses Dienen am Mitmenschen" ebenso ein rotarisches Grundprinzip sei, wie die Verpflichtung jedes Einzelnen, sich im Alltag nützlich für die Gesellschaft zu erweisen.

Die Weihnachtskollekte in der Andacht erbrachte 300 Euro. Bei der anschließenden Feier übergab Rotary-Präsident Herrmann Wilkening, lange Jahre Chefarzt im Neustadter Klinikum, zusammen mit Pfarrer Reeg die Geldspende an den Geschäftsführer der sozialen Betriebe der "Laufer Mühle", Michael Thiem. Diese unterhält an den Standorten Neustadt, Herzogenaurach, Bamberg und Höchstadt soziale Betriebsstätten, in denen Suchtkranke, Langzeitarbeitslose und Migranten über verschiedene Maßnahmen und Qualifizierungen auf die berufliche und soziale Integration vorbereitet werden.

"Mit der Geldspende wollen wir in unseren Projekten Menschen mit Migrationshintergrund in tagesstrukturierende Maßnahmen einbinden und ihnen dabei arbeitskulturelle Aspekte vermitteln, die ihnen helfen sollen, leichter in der Berufswelt Fuß fassen zu können", erklärte Thiem im Dankeswort.

nb