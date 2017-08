Sängergruppe Neustadt unterstützt Lebenshilfe

NEUSTADT/AISCH - Die Sängergruppe Neustadt/Aisch unterstützt erneut die Frühförderung der Lebenshilfe im Landkreis. Vorsitzender Gerhard Eichner und Gruppenchorleiter Thomas Schubert übergaben in der Außenstelle Neustadt 800 Euro.

Lebenshilfevorsitzender Hans Herold (2. v. r.) und Geschäftsführer Günther Ostertag (l.) freuten sich über die erneute Spende für die Frühförderung, die Gruppenchorleiter Thomas Schubert (r.) und Vorsitzender Gerhard Eichner von der Sängergruppe Neustadt überreichten. © Harald Munzinger



"Der Betrag für den guten Zweck" war beim letzten von Schubert arrangierten und moderierten Gruppenchorkonzert in Dietersheim erlöst worden und – wie schon seit rund 25 Jahren – für die Lebenshilfe bestimmt. Dass dort das Geld in der Frühförderung sehr gut angelegt sei, versicherten Vorsitzender Hans Herold und Geschäftsführer Günther Ostertag die Spender beim Besuch in der 2008 eröffneten und vor vier Jahren erweitert en Außenstelle Neustadt der Lebenshilfe-Frühförderung, die im Landkreis gegenwärtig 340 Kinder erfahren: "Wir machen sehr viel für sie!"

Von den bestens ausgebildeten 24 Mitarbeitern, die ein breites Spektrum abdecken, erfahren sie von der Geburt bis zu Einschulung je nach Defiziten eine gezielte pädagogische Förderung oder Hilfe durch Logopädie, Ergo- oder Physiotherapie, ließen Herold und Ostertag wissen. Und das mit großem Erfolg. Denn die jährlich 72 Behandlungseinheiten zuhause oder in einer der Lebenshilfeeinrichtungen in Bad Windsheim Neustadt, Scheinfeld oder Uffenheim führten dazu, dass über 90 Prozent der behandelten Kinder die Regelschule besuchen könnten, was als "unser oberstes Ziel" deklariert ist.

