Scampi-Betrug: 22-Jähriger bestellt Essen und zahlt nicht

Videoüberwachung des Restaurants überführt Zechenpreller - vor 1 Stunde

NEUSTADT AN DER AISCH - Ein 22-Jähriger hatte am Samstagabend bei einem Restaurant in Neustadt an der Aisch Essen zum Mitnehmen bestellt. Die Rechnung in Höhe von 150 Euro konnte er aber nicht bezahlen.

Ziemlich dreist: Teures Essen bestellen und dann nicht bezahlen. (Symbolbild) © Michael Reichel (dpa)



Ziemlich dreist: Teures Essen bestellen und dann nicht bezahlen. (Symbolbild) Foto: Michael Reichel (dpa)



Ein Unbekannter hat am Samstagabend in einem Neustädter Restaurant Essen zum Abholen bestellt. Weil er auch teure Scampi wollte, belief sich die Rechnung laut Polizei auf etwa einhundertfünfzig Euro. Bezahlen konnte er den Betrag aber nicht, weil er seinen Geldbeutel vergessen hatte. Als der junge Mann seine Personalien hinterließ und sagte, er wolle am nächsten Tag vorbeikommen, ließ der Restaurantbesitzer ihn mit dem Essen gehen.

Als der Zechenpreller am nächsten Tag nicht erschien, erstattete der Gastwirt Strafanzeige gegen Unbekannt. Bei der Auswertung der Videoüberwachung des Lokals stießen die Ertmittler jedoch auf einen nicht ganz so unbekannten 22-Jährigen. Der junge Mann hatte die örtliche Polizei schon häufiger durch begangene Straftaten auf Trab gehalten. Gegen den Scampi-Liebhaber wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

lye