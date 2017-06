"Scharfes Eck" in Neustadt: Sanierung hat sich gelohnt

NEUSTADT/AISCH - Die aufwändige Sanierung des denkmalgeschützten Gaststättengebäudes "Scharfes Eck" am Neustädter Marktplatz würdigt der Bezirk mit einem Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro. Den symbolischen Scheck überreichte Bezirkstagspräsident Richard Bartsch dem Bauherrn Georg Hofmann.

Bezirkstagspräsident Richard Bartsch überreichte vor dem exponierten Sanierungsobjekt "Scharfes Eck" Bauherr Georg Hofmann den höchstmöglichen Förderbetrag und Pächterin Monika Haidle (v. l.) eine schmucke Uhr. © Harald Munzinger



Der Denkmalschutz gehöre zu den vielfältigen Kernaufgaben des Bezirks, ließ Präsident Bartsch wissen. Gefördert werde er aus dem Bezirksetat jährlich mit 370.000 Euro, über deren Verteilung der Kultur- und der Bezirksausschuss gemessen am denkmalpflegerischen Mehraufwand bei Sanierungen historisch bedeutsamer Gebäude entscheide. Bis zu zehn Prozent davon könnten bezuschusst, besondere Objekte mit maximal 15.000 Euro gefördert werden.

Dass es sich beim dem Wirtshaus "Scharfes Eck" um eines dieser exponierten Projekte auf der Denkmalschutzliste handelt, war bei der Vergabe des Bezirkszuschusses unstrittig. Einmal in der Historie der 1658 errichteten Bierbrauerei - Vorläufer des Brauhauses Neustadt - begründet, zugleich aber auch in der sensiblen, mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmten "Kernsanierung" mit dem Rückbau der im 18. und 19. Jahrhundert vorgenommenen Veränderungen.

Gebäude seine Würde wieder gegeben

So war ein drittes Stockwerk abgebaut und in gut zweijähriger Sanierungszeit das ursprüngliche Walmdach mit seinen schmucken Erkern wiederhergestellt worden, ließ Brauereichef Georg Hofmann bei der Scheckübergabe wissen. Der immense Aufwand - über Geld wurde nicht gesprochen - habe sich gelohnt, blickt er auf das aufwändige Projekt zurück, bei dem er die Auflagen der Denkmalpflege als "normal" empfunden habe, so der Bauherr. Dass diese dem Gebäude seine einstige Würde wiedergaben, bestätigte sich für Bezirkstagspräsident Richard Bartsch nicht nur mit dem imposanten äußeren Erscheinungsbild, sondern auch bei der Besichtigung der Räume mit der wieder sichtbaren aufwändigen Dekorationsmalerei aus dem frühen 18. Jahrhundert im Saal des Obergeschosses oder der "schablonierten Wandgestaltung" aus dem frühen 20. Jahrhundert im Nebenzimmer.

Bartsch sprach denn auch in Begleitung von Wiltrud Gerster aus dem Kulturreferat "ein großes Dankeschön für dieses Engagement" der Privatbrauerei Hofmann/Pahres aus, die das Gebäude erworben hatte, das "mindestens seit 1725 als Brauereigaststätte bewirtschaftet wurde, ehe der Braubetrieb um 1900 eingestellt wurde". Das "Scharfe Eck" einst als typisches fränkisches Wirtshaus - "in dem es schmeckt, wie bei der Mutter" - hatte sich Monika Haidle nach ihrer gastronomischen Ausbildung Rothenburg schon 1978 gewünscht. Nachdem Georg Hofmann "ihren Traum gekauft" und schließlich 2013 mit der Sanierung realisiert hatte, ist sie heute eine der beiden Pächterinnen, die von Präsident Bartsch eine schmucke Uhr erhielten. Sie seien "das A und O" für den Erfolg des Traditionsgasthauses, würdigte sie Brauereichef Hofmann. Das lange Warten auf den Bezirkszuschuss als Belohnung für ein sehr mutiges Projekt sollte sich für ihn und Ehefrau Nathalie Hofmann-Desbordes lohnen, denn dessen Höchstgrenze wurde in diesem Jahr von 10.000 auf 15.000 Euro erhöht.

Mit der Förderung verband Bezirkstagspräsident Bartsch die öffentliche Anerkennung auch als Signal an andere Bauherrn, denkmalgeschützte Objekte zu sanieren. "Wir alle sind stolz, wenn wir schöne Häuser sehen". Umso mehr, wenn sie dann auch noch für Einheimische wie Touristen so einladend sind, wie das nun geförderte "Scharfe Eck".

