Scheuenstuhl begrüßt ganzjährige Wildschwein-Bejagung

Maßnahme soll das Ausbruchsrisiko der Schweinepest wirksam eindämmen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl begrüßt angesichts der Risikolage durch die Afrikanische Schweinepest die Einführung der ganzjährigen Bejagung von Schwarzwild.

Jetzt ist der Abschuss der Wildschweine ganzjährig erlaubt. © Harald Munzinger



In seiner Stellungnahme nimmt der SPD-Politiker aus Wilhermsdorf Bezug auf die aktuelle Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt "Verordnung zur Änderung der Schweinepest-Verordnung und der Verordnung über die Jagdzeiten vom 7. März 2018". Mit Artikel zwei wird nun eine ganzjährige Jagdzeit für Schwarzwild eingeführt, die bisherige Bundesjagdzeitenverordnung aufgehoben. Danach darf "vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes darf die Jagd das ganze Jahr ausgeübt werden auf Schwarzwild, Wildkaninchen und Füchse."

Die Reduzierung des Bestandes dient der Prävention und soll das Ausbruchsrisiko wirksam eindämmen. Bei weiteren Fragen zur geänderten Verordnung stehen Landratsämter und Mitarbeiter der Unteren Jagdbehörde als Ansprechpartner zur Verfügung. Seiner Ansicht nach müssten Präventivmaßnahmen ebenso verstärkt werden; so MdL Scheuenstuhl. Dazu gehöre es, "Vergrämungszäune in Grenzregionen und an Autobahnraststätten zu bauen, den grenzüberschreitenden Jagdtourismus nach Osteuropa zu stoppen und den Import von Futtermitteln aus Zonen zu untersagen, die bereits von dem Virus befallen sind".

Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland hätte verheerende Konsequenzen für die heimische Fleischwirtschaft, mahnt der Abgeordnete in einer Pressemitteilung. Deutschland habe 2016 Schweinefleisch im Gesamtwert von 4,5 Milliarden Euro exportiert. Die Preise würden in den Keller stürzen und zahlreiche Existenzen, insbesondere im ländlichen Raum, wären gefährdet.