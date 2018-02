Scheuenstuhl: Gesetz gegen Flächenfraß nicht nötig

NEUSTADT/AISCH - Für einen "sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit unseren Böden" sprachen sich in einer Vorstandssitzung des SPD Kreisverbandes die Bürgermeister aus Scheinfeld und Neustadt, Claus Seifert und Klaus Meier, sowie Harry Scheuenstuhl, der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion übereinstimmend aus.

Die Bürgermeister Klaus Meier und Claus Seifert stimmten mit MdL Harry Scheuenstuhl (v. l.) beim sorgsamen und verantwortungsvollen Flächenverbrauch überein. © privat



Eine gesetzliche Begrenzung ist für den Landtagsabgeordneten und ehemaligen Bürgermeister "nicht notwendig". Sei in Bayern noch immer eine Flächeninanspruchnahme von täglich über 13 Hektar "täglich Stand der Dinge", sei man im Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim "schon immer verantwortungsvoll damit umgegangen worden", führte Seifert aus. So sei der Flächenverbrauch von acht Gemeinden und Städten in 2014 gegenüber 1980 sogar zurückgegangen. In neun Gemeinden habe die Steigerung Flächeninanspruchnahme unter einem Prozent. Lediglich bei einer Gemeinde seien 2014 5,3 Prozent mehr Flächen in 2014 verbraucht worden, als noch 1980.

Wie Bürgermeister Meier feststellte, habe "bei den Kommunen größtenteils schon ein Umdenken stattgefunden". Für die Wohnbebauung werde in Bebauungsplänen schon seit einiger Zeit versucht, die Grundstücksgrößen gegenüber früher zu reduzieren. Weiterhin sei beispielsweise in Neustadt ein "Baulückenverzeichnis" erstellt worden, das "fortlaufend aktualisiert und fortgeschrieben" werde. Man "versuche wirklich sehr sorgsam mit den Flächenressourcen zu wirtschaften", doch ein Zuwachs an Einwohnern und eine damit verbundene Nutzung der vorhandenen Infrastruktur könne, so Meier, nur durch Ausweisung neuer Wohnbaugebiete erreicht werden. Dies habe sich in Neustadt eindeutig gezeigt.

Benachteiligung der Region befürchtet

Beide Bürgermeister befürchten "eine erhebliche Benachteiligung unserer Region, wenn es tatsächlich zu einer gesetzlichen Beschränkung des Flächenverbrauchs kommen" sollte. Nach einem Gesetzentwurf der Grünen, die diesbezüglich auch ein Volksbegehren anstrengen, soll der Flächenverbrauch in Bayern auf knapp fünf Hektar täglich begrenzt werden und die Verteilung nach den Einwohnerzahlen erfolgen. Dies, so erläuterte Scheuenstuhl, führe "zur Benachteiligung von einwohnerschwächeren Kommunen und behindert deren Entwicklung".

Eine Gemeinde mit rund 1.000 Einwohnern würde damit rund 1.500 Quadratmeter jährlich an Flächen in Anspruch nehmen können. Eine Gewerbeansiedlung werde für solche Gemeinden nicht mehr möglich, da damit der Flächenanspruch über Jahre hinaus verbraucht wäre und keine neuen Wohnhäuser gebaut werden könnten, so Scheuenstuhl.

Die stellvertretende SPD Kreisvorsitzende Heike Gareis wies darauf hin, dass Flächen für das weitere Wachstum der Kommunen unumgänglich seien. Als Stadträtin sei sie, wie auch ihre Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, der Problematik sehr bewusst und man würde versuchen, sehr verantwortungsvoll mit der Ressource Boden umzugehen. Ungeachtet dessen werde Wohnraum für junge Familien im ländlichen Raum gebraucht, um weiteren Wegzug in die Städte zu verhindern. Auch altersgerechte Wohnungen seien notwendig. Hier könne eine weitere Bautätigkeit in den Innenstädten und in den Dörfern helfen, den älteren Mitmenschen ein Leben möglichst lange daheim zu ermöglichen. Deshalb appelliere Gareis an Eigentümer, die bisher nicht bereit waren zu verkaufen oder selbst zu investieren, auch diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Strafzahlung erhöht Grundstückspreise

Die Bürgermeister Seifert und Meier wiesen übereinstimmend darauf hin, dass die bei Kommunen im Gespräch befindliche "Strafzahlung" auf verbrauchte Flächen lediglich den Grundstückspreis erhöhen würde. Dies spiele in den Ballungsräumen nur eine untergeordnete Rolle, da der Grundstückspreis dort schon so hoch sei, dass Strafzahlungen keine entscheidende Rolle hätten. In ländlichen Bereichen hingegen, wie Scheinfeld, würde die Strafzahlung den Grundstückspreis merklich erhöhen. Damit wären Grundstücke nicht mehr veräußerlich, so Seifert und Meier übereinstimmend. Dies würde strukturschwache Regionen noch mehr benachteiligen.

Allerdings würden sich nach Ansicht von MdL Harry Scheuenstuhl auch andere Lösungen anbieten. Er nannte beispielhaft die Einführung einer höheren Grundsteuer für bebaubare, aber nicht bebaute Grundstücke sowie Abschaffung der Möglichkeit zur Befreiung der Zahlung von Grundsteuer bei längeren Leerständen sowie ein grundsätzliches Vorkaufsrecht von Grundstücken für Gemeinden und Städten, auch für Gebiete, die nicht mit einem Bebauungsplan belegt sind. Ferner wies er auf eine mögliche Förderung von Abrissmaßnahmen auch für Private im Rahmen der Städtebauförderung, die Verstärkung von Entsiegelungsmaßnahmen, insbesondere im Wegebau und Einführung einer Rückbauverpflichtung für neue Gewerbe- und Industriebauten ("Rückbaubürgschaft"), ähnlich wie bei Windkraftanlagen an, um längerfristige Leerstände zu vermeiden. Auch ein verpflichtendes Leerstandskataster und Flächenmanagement für alle Kommunen könnte nach Einschätzung des umweltpolitischen Sprechers der SPD-Landtagsfraktion den Flächenverbrauch einschränken.

Gegen "Flächenkapitalismus" ausgesprochen

Es dürfe auch nicht davor zurückgeschreckt werden, zumindest teilweise "in die Höhe" zu bauen, so Scheuenstuhl. Dies sei, so Meier, in der Praxis allerdings schwierig. Zum einen würde noch die Akzeptanz fehlen, zum anderen bestehe die Gefahr der Schaffung sozialer Brennpunkte. Dem könne, so Gareis, durch entsprechende Aufklärung und begleitende Maßnahmen entgegengewirkt werden. Entschieden wandte sich Scheuenstuhl gegen den Vorschlag von Bündnis90/Grünen im Bayerischen Landtag, "Flächenkapitalismus zu betreiben".

Dieser Vorschlag würde bedeuten, dass sogenannte Flächenzertifikate im Rahmen der gesetzlich möglichen Flächeninanspruchnahme für alle Kommunen ausgestellt werden und diese Zertifikate zwischen den Kommunen frei gehandelt werden könnten. Eine Gemeinde, die keine Flächen in Anspruch nehme, könne ihre Zertifikate an eine andere Gemeinde verkaufen. Reiche Gemeinden könnten kaufen, ärmere Gemeinden verzichteten auf eine weitere Entwicklung.

Der Kreisvorsitzende Markus Simon resümierte, dass durch die Initiative der Grünen die Wohnungsnot verschärft werde und es auch durchaus andere Maßnahmen gebe, der sozialen Verantwortung, auch gegenüber der Ressource Boden gerecht zu werden. Es müsse auch darüber nachgedacht werden, so Simon abschließend, ob künftig vom "sozialem Wohnen" gesprochen werden solle. Dies würde alle Aspekte wie sozialer Wohnungsbau, Mietpreisbremse, sparsamer Umgang mit Flächen und entsprechende Begleitmaßnahmen berücksichtigen.

