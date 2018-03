Schläge ins Gesicht: Schüler prügelten sich in Neustadt

Gleich zweimal gerieten Jugendliche aneinander - ärztliche Versorgung war nötig - vor 34 Minuten

NEUSTADT AN DER AISCH - In Neustadt an der Aisch mussten Polizeibeamte am Donnerstag gleich zweimal ausrücken, weil sich Schüler prügelten: Beide Male waren die Verletzungen so schwer, dass sie medizinisch behandelt werden mussten.

Gleich zweimal wurde am Donnerstag die Polizei in Neustadt zu Auseinandersetzungen zwischen Schülern gerufen:

Zum ersten Vorfall kam es in der "Mittelschule am Turm". Hier schlug ein 17-Jähriger in der Pause einem 16-Jährigen unmittelbar mit der Faust ins Gesicht. Er verletzte den Jüngeren dabei so heftig, dass dieser ambulant behandelt werden musste. Angeblich hätten die Jungen vor der Körperverletzung eine "spaßige Unterhaltung" geführt. Der Grund für den Faustschlag ist noch nicht geklärt, die Beamten ermitteln noch.

In der Ansbacher Straße gerieten währendessen zwei weitere Schüler in eine Auseinandersetzung. Hier hat ein bislang nur namentlich bekannter Berufsschüler einem 18-Jährigen Mitschüler mehrmals mit der Hand auf den Kopf geschlagen. Der Verletzte musste sich auch in diesem Fall von einem Arzt behandeln lassen. Die Hintergründe zu dieser Tat sind derzeit ebenso noch nicht bekannt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.