Schlosshof-Konzerte: Beatles-Evergreens zum Abschluss

Zuhörer dürfen sich auf "A Hard Days Night", "Let it be" und Co. freuen - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit "Best-of-the-Beatles" klingt die sommerliche Konzertreihe "Neustädter Schlosshof 2018" aus. Am Samstag, 4. August, lässt die Band "Fab Four" die Legende leben, die Pilzköpfe aus Liverpool mit ihren Evergreens erklingen.

Die "fränkischen Beatles" beschließen die Schlosshofkonzertreihe mit den Evergreens der "Pilzköpfe aus Liverpool". © privat



Bereits 2014 waren die fränkischen Beatles "The Fab Four" im Rahmen des Neustädter Schlosshofes zu Gast in der Kreisstadt und bescherten vielen Besuchern einen traumhaften Sommerabend mit den schönsten Songs der Beatles. Nun holen die vier Franken Karl "John" Geßler, Helmut "Paul" Knörr, Bodo "George" Lehmann und Helmut "Ringo-Star" Mayer die Legende und deren unvergessene Songs, die in den Sechziger Jahren zum „musikalischen Urknall“ führten und die heutige Musik-Szene entscheidend prägten, perfekt und mit größter Hingabe erneut auf die Bühne des Schlosshofes. "A Hard Days Night", "Can’t Buy Me Love", "Let it be", "Hey Jude", "Here comes the Sun" oder "Yesterday" haben bis heute nichts von ihrer unglaublichen Ausstrahlung verloren.

Mit den authentischen Instrumenten und Verstärkern, dem stilechten Bühnen-Outfit und vor allem dem unverwechselbaren Sound und den beeindruckenden Stimmen gelten "The Fab Four" als "frappierende Kopien" der Liverpooler, wie es die lokale Presse bereits bei deren Premiere vor 21 Jahren feierte und wie sie es auch in Liverpool selbst schon unter Beweis stellten, als sie als heimische Vertreter unter anderem im legendären Cavern Club das internationale Publikum begeistern konnten. "This Krauts play really good" war nur eine der vielen Publikumsreaktionen.

Karten für das Saisonfinale gibt es in den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt sowie im Kulturamt der Kreisstadt (Rathaus) und an der Abendkasse im bewirtschafteten Schlosshof. Das Konzert beginnt uim 20 Uhr uind findet bei schlechtem Wetter in der "NeuStadtHalle am Schloss" statt.

