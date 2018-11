„Schlüssel-Orden“ verliehen

Narrendämmerung mit Kostproben der neuen Session - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Am 11. 11. Punkt 11.11. Uhr hatte die Neustädter Fastnachtsgesellschaft den Rathausschlüssel als Symbol ihrer närrischen Regentschaft erhalten. Nun ziert dessen Abbildung die stolze Narrenbrust.

Denn der Sessionsorden zeigt den Rathausschlüssel. Bei der Narrendämmerung wurde er an viele Aktive verliehen, die zeigten, dass sie bestens für eine lange Faschingssaison vorbereitet sind, zu der in heiterer Runde der Startschuss fiel. Unter den Gästen freute sich Vorsitzende Sylvia Seeberger besonders über den Besuch von Ehrenmitglied Waltraud Güttner sowie der Abordnungen vom RCV Roth, der Edlen von Burgmilchling und vom Faschingskomitee Markt Erlbach.

Temperamentvoll zeigten sich die „Wieberli“, die als Hexen tanzten ebenso wie die Kindergarde mit ihrem flotten Marsch. 22 Mädchen der Jugendgarde ließen mit „Bollywood“ und die „Geißlein“ mit einem Marschtanz den närrischen „Bär steppen“ im „Sonnensaal“. Auch die „Wums“ und „Hupfer“ begeisterten mit kurzen Einlagen aus ihrem neuen Programm.

Paul Machetanz gab mit seiner „Bei uns Zuhause ist immer was los“ Einblick ins Familienleben und Franziska Popp im bewährten Duo mit Niklas Steziwka in ihren Polizisten-Alltag. Nicht gewohnt als „Harry und Marry“ sondern als Hildegard und Marcharet gingen Sylvia Seeberger und Harry Steziwka in die Bütt. Annika Frühwald holte wieder einige heitere Vereinsgeschichten aus ihrem Pelzmärtelsack.

Zwischen den Darbietungen wurden die Elferräte vorgestellt und der neue Sessionsorden an alle Aktiven verliehen, da es kein Ordensfest geben wird.

hjm