Schlüsselzuweisungen im Landkreis steigen erneut

Gute Nachricht für Kämmerer - vor 18 Minuten

NEUSTADT - "Unser Landkreis wird auch 2019 von den Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern sehr stark profitieren", gibt der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Landrat Hans Herold bekannt. Im laufenden Jahr fließen mit 42.632.368 Euro 3.052.564 Euro mehr als 2018) in den Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (l.) und MdL Hans Herold hatten mit der Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen gute Nachrichten für die Kämmerer von Kreis, Städten und Gemeinden. © privat



Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhalten nach Herolds Auskunft davon zusammen 23.382.008 Euro und somit ein Plus von 1.139.036 Euro zu 2018), der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 19.250.360 Euro, womit Kämmerin Silvia Ripka 1.913.528 Euro mehr als im Vorjahr einplanen kann. Damit sind die Schlüsselzuweisungen für 2019 erneut gestiegen“, freut sich MdL Hans Herold, der zugleich Mitglied im Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen ist.

Bei der Verabschiedung des Gesamthaushaltes für den Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim in der Sitzung des Kreisausschusses am 28. Januar wurde, nachdem bereits mit einer geringen Steigerung gerechnet wurde, eine nochmalige Erhöhung der Schlüsselzuweisungen von einer Million Euro eingeplant (auf circa 1,4 Mio. Euro). Die nun vorgelegten Zahlen des Bayerischen Finanzministeriums ergeben nunmehr eine weitere positive Erhöhung der Finanzzuweisungen in Höhe von etwa 450.000 Euro gegenüber dem Haushaltsansatz der Kreiskämmerei (auf nun rund 1,9 Mio. Euro). "Gerade in meiner Verantwortung als stellvertretender Landrat freut es mich, dass uns dies weitere positive finanzielle Spielräume für unsere Region eröffnet", so Hans Herold.

Bayernweit steigen die Schlüsselzuweisungen um 6,6 Prozent beziehungsweise 240 Millionen Euro auf rund 3,9 Milliarden Euro – und damit auf einen neuen Rekord. Vor allem finanzschwächere Gemeinden können ihre Verwaltungshaushalte nachhaltig stärken. Grundlage für die Zuweisungen sind die Steuereinnahmen der betreffenden Kommunen aus dem Jahr 2017. Die Schlüsselzuweisungen ergänzen die eigenen kommunalen Steuereinnahmen. Sie sind die wichtigste staatliche Zahlung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und können frei verwendet werden.

"Mit insgesamt 9,97 Milliarden Euro können wir den Gemeinden in Bayern 2019 so viel Geld zur Verfügung stellen wie noch nie zuvor", sagt Stimmkreisabgeordneter Hans Herold zum kommunalen Finanzausgleich. Die Stabilisierungshilfen für konsolidierungswillige Gemeinden mit einer besonders schwachen Steuerkraft werden zudem auf dem bisherigen hohen Niveau von 150 Millionen Euro fortgeführt. Herold: "Es zeigt sich einmal mehr, dass der Freistaat solide haushaltet, sich um seine Kommunen kümmert und damit wichtige Projekte in allen Regionen Bayerns und dem Landkreis Neustadt/ Aisch–Bad Windsheim ermöglicht.

"Die Gemeinden und Landkreise in Mittelfranken erhalten 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 675 Millionen Euro", teilte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker am mit. Dies ist ein Plus von über 37 Millionen Euro gegenüber 2018. Die Schlüsselzuweisungen sind die größte Einzelposition und Kernleistung im kommunalen Finanzausgleich. Sie stärken die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen und mildern Unterschiede in der Steuerkraft ab.

nb