Schock für Tiere: Rinder von Silvesterkrachern aufgeschreckt

Tierschützerin brachte die ausgebüxten Tiere zurück - vor 57 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der Pulverdampf ist verzogen, letzte Spuren des Feuerwerks finden sich noch mit versprengten Böllerresten. Die Tiere erholen sich langsam von den Schrecken des nächtlichen Spektakels.

Fünf Rinder wollten den Silvesterkrachern davonlaufen. Sie sind nun wieder zuhause. © oh



Fünf Rinder wollten den Silvesterkrachern davonlaufen. Sie sind nun wieder zuhause. Foto: oh



Alle Jahre wieder! Was für viele von uns ein Riesenspaß ist, das ist für Tiere ein Horror: Die Silvesterknallerei. Und von Jahr zu Jahr wird mehr geballert und geknallt. "Besonders Hunde und Katzen geraten in Angst und Schrecken. Aus ihrer Sicht müssen die Menschen den Verstand verloren haben, denn vernünftige Gründe für die Knallerei können sie nicht erkennen", versetzen sich Freunde und Schützer in die Lage der Tiere.

"Wenn diese Menschen sich wenigstens auf einige Minuten um Mitternacht beschränken würden. Sie sind doch sonst auch für Tierschutz. Nein, sie ballern oft stundenlang. Vögel und Wildtiere leiden auch, aber meist im Verborgenen. Weidetiere können sogar in Panik geraten und kennen dann weder Zäune und noch andere Hindernisse. Zum Glück kann es auch gut ausgehen", berichtet Tierschützerin Dr. Beate Buer-Weber von einem Neujahrsspaziergang.

"Am frühen Neujahrsmorgen, alles schlief noch, die Nacht war lang. Ein feiner Nebelschleier verzauberte das Tal. Diese Ruhe! Doch was war das? Es waren fünf versprengte Rinder! Eng zusammenstehend, wie es Herdentiere tun und im Nebel kaum zu erkennen. Wenig später führte eine Gruppe von liebevollen Helfern die Flüchtlinge in aller Ruhe wieder heim. So schön kann ein Spaziergang am Neujahrsmorgen sein".

nb