Schutzgebiet entzweit Landrat und Landtagsabgeordnete

Helmut Weiß (CSU) fordert mehr Einsatz für Uehlfeld - Gabi Schmidt (FW) kontert - vor 58 Minuten

UEHLFELD - Das rechtliche Verfahren bei der Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes für die Grund­wassererschließungsgebiete Uehlfeld I und II der Fernwasserversorgung Franken (FWF) hat nun eine öffentli­che Stichelei zwischen Landrat Hel­mut Weiß und Landtagsabgeordneter Gabi Schmidt ausgelöst.

Liegen wegen des Einsatzes gegen das geplante Wasserschutzgebiet in Uehlfeld im Clinch: Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt und Landrat Helmut Weiß © Harald Munzinger/Landratsamt Nea



Während Weiß Schmidt ungenügenden Einsatz vorwirft, entgegnet Schmidt dem mit Aufzählungen ihres Engagements und der Forderung nach Zusammenhalt. Landrat Weiß betont in einer Presse­mitteilung, sich Mitte Oktober mit Umweltministerin Ulrike Scharf tref­fen zu wollen, um einen Selbsteintritt durch die Regierung von Mittelfran­ken zu verhindern.

"Sollte das Ge­spräch nicht den erhofften Erfolg bringen, trage ich mich mit dem Ge­danken, weiterhin den Weisungen der Aufsichtsbehörden nicht nachzukom­men und damit eventuell den Selbst­eintritt auszulösen", schreibt Weiß. Nach dem Bayerischen Verwal­tungsverfahrensgesetz kann Scharf gegenüber der Regierung den Selbst­eintritt erklären, wenn sie ein sofor­tiges Handeln aus wichtigen Grün­den des öffentlichen Wohls für erfor­derlich hält. In diesem Fall würde Regierungspräsident Dr. Thomas Bauer anstelle des Landratsamtes handeln und mittels Erlass einer Rechtsverordnung das Wasserschutz­gebiet ausweisen.

Weiß hatte Ende Juli die Schutzfä­higkeit des beantragten Wasser­schutzgebietes der FWF bei einer Be­schwerde gegenüber dem Bayeri­schen Umweltministerium infrage gestellt, aber eine ablehnende Nach­richt aus München erhalten. Weiß wirft dem Antragsteller vor, keinerlei Alternativen zur Deckung des Trink­wasserbedarfs ausreichend geprüft und in Betracht gezogen zu haben.

Trotz aller Diskussionen über die Schutzfähigkeit des Uehlfelder Wasser­schutzgebietes und dessen Auswirkun­gen auf die Bevöl­kerung – Grund­stücke werden ent­wertet und auf die Gemeinde kommen hohe Kosten zu, sei sich Landrat Weiß bewusst, dass bei zunehmenden Trockenperioden die regionale Wasserversorgung an ihre Grenzen stoßen werde und alle Beteiligten langfristig nicht umhin­kommen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dabei werde die Sicherung der vorhandenen Brunnenfassungen eine elementare Rolle spielen, nach­dem deren Ausbau nicht unbegrenzt fortgeführt werden kann.

Weiß habe sich zudem an die Zweckverbandsvorsitzende der FWF, Landrätin Tamara Bischof, gewandt und ihr mitgeteilt, dass er sich über­lege, im Falle des Selbsteintritts durch das Bayerische Umweltminis­terium das Amt ihres Stellvertre­ters niederzulegen. Sonst wäre die Si­tuation der Öffent­lichkeit nur schwer zu vermitteln. Weiß hätte gerne, auch von den anderen regionalen Stimmkreisabgeordneten, insbesonde­re aus dem unteren Aischgrund, eine überparteiliche Unterstützung erhal­ten. "Kluge Sprüche helfen den Bürge­rinnen wenig – der Gang zum Bayeri­schen Umweltministerium steht je­dem Abgeordneten offen", schreibt er.

Darauf reagierte Gabi Schmidt prompt mit einem Brief an Weiß, den sie als Pressemitteilung an die Windsheimer Zeitung schickte. Darin bedankt sie sich bei Weiß für "deinen neuerlichen Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger Uehlfelds in Sachen Wasserschutzge­biet". Erstaunt habe sie die Aussage, dass sie sich nicht einsetze.

"Fakt ist doch, dass ich bei deinen Gesprächen bezüglich Wasserschutzgebiet im Gegensatz zu den CSU-Abgeordneten aus der Region nie eingeladen wur­de", schreibt Schmidt. Das gelte auch für das geplante Treffen mit Umwelt­ministerin Scharf. Sie werde "natür­lich gerne" daran teilnehmen und so die überparteiliche Haltung in der Region unterstreichen, schreibt Schmidt.

Weiter erinnert sie daran, "dass ich mich in Sachen Wasser­schutzgebiet bereits seit Langem nachweislich und intensiv gegen die Ausweitung einsetze". Schon vor ihrer Zeit als Landtags­abgeordnete habe sie eine Petition in den Landtag eingebracht, die bis heu­te auf eine Entscheidung warte. Zwei Mal habe sie in München vorgespro­chen, sei jahrelang engagiert in einer Bürgerinitiative gewesen und habe unzählige Gespräche mit "hochrangi­gen Behördenvertretern und Ministe­rialbeamten" geführt. "Wir sollten unsere Energie in die Sache stecken, fair bleiben und für die Bürgerinnen und Bürger das Beste anstreben", fordert Schmidt Weiß auf.

Kathrin Müller