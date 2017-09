Schwungvoller Start: Vorverkauf für Neujahrskonzert

Das Würzburger Kammerorchester wird das Jahr 2018 einläuten - vor 48 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Für das "Festliche Neujahrskonzert" am 14. Januar 2018 in der "NeuStadtHalle am Schloss" hat der Kartenvorverkauf begonnen. Das Würzburger Kammerorchester wird unter der Leitung von Wolfgang Kurz mit schwungvollen klassischen Werken bekannter Komponisten auf das neue Jahr einstimmen.

Das Würzburger Kammerorchester wird auf das Jahr 2018 mit schwungvollen klassischen Werken einstimmen. © privat



Veranstalter des Konzertes sind wiederum der Förderkreis "pro musica" und die Stadt Neustadt/Aisch. Beide empfehlen auf Grund der großen Nachfrage, sich die Karten frühzeitig im Vorverkauf bei den Neustädter Buchhandlungen Dorn und Schmidt oder online unter www.reservix.de zu sichern. Das Orchester setzt sich aus jungen Berufsmusiker/innen und herausragenden Studierenden der Hochschule für Musik in Würzburg zusammen.

Es gastierte bereits bei Konzertreisen im Ausland und wirkte als Festspielorchester beim Mozartsommer in der Orangerie der Residenz in Würzburg mit. Sein Leiter Wolfgang Kurz ist als Dozent an der Hochschule für Musik in Würzburg tätig, außerdem Gastdozent für Dirigieren an verschiedenen europäischen Hochschulen.

Auf dem Programm des Neujahrskonzerts stehen neben der Sinfonie Nr. 5 von Franz Schubert und der Ouvertüre zur Oper "Der Barbier von Sevilla" von G. Rossini und Kompositionen unterem anderem von Mozart, Respighi, Sibelius, Delibes, Nicolai und Johann Strauß .

Als Solistinnen und Solisten sind Boohee Moon (Sopran), Saya Lee (Tenor), Jinho Seo (Bariton) und Frederik Heckel (Saxophon) zu hören. Sie sind Studentinnen und Studenten an der Hochschule für Musik in Würzburg.

