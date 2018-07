Seltsamer Fund: Jäger entdeckt in Neustadt totes Känguru

NEUSTADT/AISCH - Ein Jäger machte am Sonntagabend in Neustadt an der Aisch eine ungewöhnliche Entdeckung: Ein totes Känguru lag in der Nähe der Strahlbacher Weges. Die Todesursache und die Frage nach dem Besitzer des Tieres geben Rätsel auf.

Gegen 20.30 Uhr war der Jäger gerade auf dem Strahlbacher Weg unterwegs, als er in der Nähe der Straße das tote Känguru entdeckte. Wie das Tier zu Tode kam, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei geht jedoch aufgrund der Auffindesituation davon aus, dass es zuvor mit einem Fahrzeug kollidiert war. Das Känguru war nicht gekennzeichnet, sodass die Polizei Neustadt derzeit noch nach dem Besitzer sucht.

Dieser soll sich unter der Rufnummer (09161) 8853-0 bei der Inspektion melden. Auch Zeugenhinweise zum Besitzer werden unter dieser Nummer entgegen genommen.

