Seminar in Neustadt: Wie man ein Team erfolgreich leitet

Freiwilligenzentrum "mach mit! lädt am 29. März zu Workshop - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das Netzwerk "über Zaun und Grenze" des Freiwilligenzentrums "macht mit!" lädt zu einem Workshop ein. Wer "ehrenamtliche Teams erfolgreich leiten" will, erhält in diesem dazu das nötige Rüstzeug.

Doris Hübner lädt zum Workshop „Ehrenamtliche Teams erfolgreich leiten“ ein. Foto: Harald Munzinger



Die Leitung eines Teams mit ehrenamtlich Engagierten beinhaltet viele Herausforderungen: Wie motiviere ich die Teammitglieder? Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie sorge ich für eine gute Kommunikation? Welche Rolle habe ich als Leitung, aber auch als Teammitglied?

Das Seminar wendet sich nach Mitteilung von Doris Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums, an Vereinsvorstände sowie an Verantwortliche in Projekten, Initiativen, Unterstützerkreisen, Nachbarschaftshilfen, die ihre Teamleitungskompetenzen weiter ausbauen möchten.

Gewinnbringende Teamarbeit

Teamarbeit kann äußerst gewinnbringend sein. Aus den Fähigkeiten und Erfahrungen der Einzelnen ergibt sich ein vielfältiger Kompetenzpool. Das Resultat: Die Zusammenarbeit macht Spaß und motiviert. So können Teams erfolgreich wirken.

Deshalb lädt das Netzwerk "über Zaun und Grenze" des Freiwilligenzentrums "mach mit!“ in Kooperation mit dem Zentrum für nachhaltige Kommunalentwicklung und der Stadt Neustadt a. d. Aisch am Mittwoch, 29. März von 9.30 bis 16 Uhr zu dem Workshop "Ehrenamtliche Teams erfolgreich leiten" im kleinen Sitzungssaal des Neustädter Rathauses ein.

Dieses vermittelt Grundlagen zur Arbeit mit ehrenamtlichen Teams und behandelt Themen wie "Meine Rolle als Teamleiter". Ferner stehen "Besprechungen effizient leiten" oder "Mitarbeitergespräche führen" auf dem Programm. Schließlich vermittelt Eva Didion "Hilfreiche Medien für die Teamleitung".

Die Referentin ist Projektleiterin mit langjährigen Erfahrungen als ehrenamtliche Vorsitzende, Teamleiterin, Teammitglied und Trainerin des Promotionsprojekts im Bereich Ehrenamt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Der Workshop ist kostenlos. Verbindliche Anmeldung müssen bis 15. März schriftlich an das Freiwilligenzentrum „mach mit!“ in der Ansbacher Straße in Neustadt oder per Mail an ueberzaunundgrenze@caritas-nea.de gerichtet werden

