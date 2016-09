Seniorenbeauftragte für wichtige Arbeit gewürdigt

Was brauchen älteren Mitbürger? SPD-Stadträtin arbeitet an Umfrage - vor 5 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Einen vielfältigen Arbeitsbereich schilderte die Seniorenbeauftragte des Stadtrates, Heike Gareis, in der Sitzung des Ratsgremiums. Dabei freute sie sich über stetig wachsendes Vertrauen der älteren Mitbürger in die Vertretung ihrer Belange.

Allen Grund zur Freude hatte die Seniorenbeauftragte Heike Gareis bei der Eröffnung der Toilettenanlage am Plärrer, die auf ihren Antrag hin von Grund auf erneuert und modernisiert wurde. Foto: Harald Munzinger



Viele Telefonate, E-Mails aber auch zahlreiche Gespräche auf der Straße zeigten ihr, dass sie nun als Seniorenbeauftragte anerkannt und ihre Arbeit wertgeschätzt werde, führte sie in ihrem Bericht aus. Termine bei Gruppierungen und Vereinen gehörten ebenso zu Ihren Aufgaben, wie Gespräche mit Senioren über persönliche Anliegen. Kontakte und Besuche beim Johann Gramann-Haus, der Tagespflege "Altes Zollamt" und dem Marie Juchacz Heim wurden gepflegt, so Gareis. Als eine besondere Freude betonte sie "die gute Zusammenarbeit mit dem absolut rührigen Seniorenrat der Stadt, unter der Leitung der Vorsitzenden Heidi Werner". Tolle Veranstaltungen würden hier geboten, zu deren Höhepunkten zweifelsohne der Seniorennachmittag und die Seniorenweihnachtsfeier zählten.

Viele Helfer und Schüler der Mittelschule am Turm kümmerten sich vorbildlich um die Bewirtung der Gäste, würdigte die Seniorenbeauftragte dieses schöne Miteinander der Generationen. Auch der Kontakt zum Chefarzt Dr. Wolfgang Anderer und der Geontologin Josefine Mühlroth der Geriatrischen Abteilung der Kliniken im Landkreis in Bad Windsheim sei ihr wichtig. Hier müsse noch mehr bekannt gemacht werden, dass Menschen mit multiplen Erkrankungen in der geriatrischen Abteilung des Krankenhauses bestens versorgt werden.

Meist sind es die kleinen Schritte zum Erfolg der Bemühungen um Verbesserungen. Über einen ganz großen konnte sich denn auch Heike Gareis besonders freuen: Die Inbetriebnahme der Toilettenanlage am Plärrer, die auf ihren Antrag hin umfassend saniert wurde. Weitere Schritte sind nach den Ausführungen der Seniorenbeauftragten nötig, um den älteren Mitbürgern den Alltag in der Kreisstadt zu erleichtern. So wurde bei einer Begehung der Innenstadt mit dem Seniorenrat und Mitbürgerinnen festgestellt, dass die Gehwege teilweise in einem schlechten Zustand sind. Gareis regte denn auch im Gremium an, mehr Geld für die Sanierung der Gehwege im Stadtgebiet in die Hand zu nehmen: "Gute Gehwege sind ebenso wichtig wie gute Straßen".

Was brauchen unsere älteren Mitbürger? Um gezielt für die Senioren arbeiten zu können, arbeitet die SPD-Stadträtin an einer Umfrage, die sie an Bürger verschicken will. Hier soll abgefragt werden, wie die Lebensverhältnisse der älteren Mitbürger sind, ebenso Mobilität und Einkaufsverhalten der älteren Generation. Gareis hoff, dass sich viele der Angeschriebenen an der Umfrage beteiligen, um auch von städtischer Seite – gerade im Zeichen des demographischen Wandels - gezielt an einer seniorenfreundlicheren Stadt arbeiten zu können.

