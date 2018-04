Sieben Wochen ohne Alkohol: Aktion von Verbänden in Region

NEUSTADT/AISCH - Der Arbeitskreis Alkohol und Jugendverbände des Kreisjugendrings hatte nun schon zum fünften Mal die Jugendlichen und Erwachsenen ihrer Mitgliedsverbände in der Fastenzeit herausgefordert, sieben Wochen auf Alkohol zu verzichten.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Herausforderung an. Im direkten Gesprächen ist mal schnell daher gesagt "Ich kann locker auch am Wochenende auf Alkohol verzichten!" Diese oft gehörten Worte nahm der Arbeitskreis erstmals im Jahr 2010 auf und forderte junge Menschen aus ihren Mitgliedsverbänden auf, freiwillig bis zum Ostersonntag auf Alkohol zu verzichten. Und tatsächlich wurde diese Hausauforderung wieder von einigen Mutigen angenommen.

Am Aschermittwoch ging es los. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden aufgefordert, über ihre Erfahrungen während dieser Zeit zu berichten. Wie ist es so, wenn man auf einer Feier nicht mit einem Glas Sekt anstößt? Wie reagiert der Freundeskreis darauf, wenn man nur noch alkoholfreie Getränke bestellt? Wann wird es schwierig, wirklich "Nein" zu sagen? All das könnten Situationen sein mit denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konfrontiert sehen könnten. Somit ist es natürlich sehr interessant, wie die jungen Menschen mit solchen Situationen umgehen.

Das ist das hauptsächliche Anliegen des Kreisjugendrings: Bewusst den Umgang mit Alkohol zu betrachten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Einen gelungenen Abschluss fand die Aktion beim "Casino-Abend" in der Schneiderscheune Bad Windsheim mit Black Jack, Roulette, leckerem Essen und alkoholfreien Cocktails. Auf der Abschlussveranstaltung wurden außerdem die Preise an die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion "7 Wochen ohne Alkohol" verlost. Ein besonderer Dank ging an die Stadtwerke Bad Windsheim und das Kino Neustadt, die jeweils mehrere freie Eintrittskarten fürs Freibad Bad Windsheim und Kinogutscheine sponserten.

Erneut Sprachreise des KJR

Englisch lernen unter Palmen – geht auch in England. Sonniges, mildes Wetter und die Sandstrände Torbays lassen richtiges Urlaubsfeeling aufkommen. Mit "LAL Sprachreisen" bietet die Möglichkeit dazu der Kreisjugendring vom 11. bis 27. August Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren (Busanreise ab/bis Neustadt a.d.Aisch)

In kleinen Lerngruppen mit maximal 15 Teilnehmern stehen Kommunikation und praktische Anwendung der Sprache im Vordergrund. Die Jugendlichen wohnen in privaten Unterkünften bei freundlichen Gastfamilien und nutzen so die Chance, ein neues Land mit Sprache und Kultur neu zu erleben.

Auf dem Ausflugsprogramm stehen unter anderem ein Ganztagesausflug nach Cardiff, der Besuch des Dartmoor National Parks, eine Bootstour und Küstenwanderung und noch einige weitere Aktionen und Ausflüge. Dabei besteht die Gelegenheit, neu Erlerntes und Erlebtes in Englische Worte zu fassen.

Begleitet werden die Jugendlichen von eigenen Betreuern des Kreisjugendrings. Sie sind stets dabei – von Beginn bis zum Ende der Reise. Vor Ort stehen sie für alle Fragen bereit, sind Ansprechpartner und betreuen das Freizeitprogramm. Ob beim organisierten BeachSport, Sightseeing oder Städtebummel: "Langeweile bleibt ein echtes Fremdwort" versichert Kreisjugendring der weiter unter 09161/92-2584 oder info@kjr-nea.de informiert.

