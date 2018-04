Interessante Begegnungen mit dem "Tier in der Kunst" bietet die 345. Ausstellung der "Galerie in der Sparkasse" (Neustadt/Aisch). Ihre gemeinsame Tier-Leidenschaft drücken Chris Bruder (Malerei) und Christian Rösner (Grafik sowie Bildhauerei) auf spannende, ganz unterschiedliche Weise aus, was "tierischen Spaß" macht.