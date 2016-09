Soja statt Schäufele: Erneut vegane Kerwa in Erlabronn

In Franken einmalige Veranstaltung steigt vom 16. bis zum 19. September - vor 1 Stunde

ERLABRONN - Vor zwei Jahren war der Scheinfelder Ortsteil Erlabronn in aller Munde, weil dort die erste vegane Kichweih Frankens stattfand. Auch in diesem Jahr wird wieder ohne Bratwurst und Schäufele gefeiert.

Wer derzeit im Netz nach einem aktuellen Informationen für die vegane Kerwa in Erlabronn sucht, findet lediglich Bilder und Informationen zu bereits stattgefundenen Veranstaltungen.

Auf Nachfrage bestätigte uns ein Mitarbeiter des Rathauses in Scheinfeld, dass die vegane Kirchweih auch in diesem Jahr stattfindet - nämlich vom 16.-19. September. Fans der fleischfreien Kost können also aufatmen! Das diesjährige Programm allerdings steht noch nicht fest.

schiem

