"Solid Ground" begeistern in Neustadt mit irischem Sound

NEUSTADT/AISCH - Auf eine poetische Reise durch die irische Literatur nahm das Ensemble "Solid Ground" die zahlreichen Konzertbesucher im romantischen Neustädter Schlosshof mit, der wohl auch jene Dichter inspiriert hätte, deren Texte die "fränkischen Iren" seit 18 Jahren vertonen.

Kommunikation der Instrumente: Die Interpreten von "Solid Ground" beherrschen sie faszinierend. Foto: Harald Munzinger



Auf "Solid Ground" war der Schlosshof-Konzertmanager Andreas Herzog in einer "NeustadtNacht" aufmerksam geworden und hatte mit ihrer Verpflichtung für die Schlosshofreihe sicher auch dem Wunsch vieler bekennender Irland-Fans entsprochen, die einen guten Besuch versprechen sollten. Sie erlebten irische Musik in ganz anderer Interpretation, als sie vom traditionellen Irish Folk bekannt ist, aufgefrischt als "modern poetry folk". Und den beherrscht die Band aus sieben ausgezeichneten Interpreten aus Unterfranken so famos, dass sie auch in Irland damit schon große Erfolge feierte.

Auch in Neustadt sprang der Funke musikalischer Leidenschaft sofort auf das Publikum über, das Simone Papke charmant in die Gedankenwelt der Dichter wie William Butler Yeats, Lord Bryon, Arthur O'Shaugnessy oder Dora Sigerson mit ihren Bildern von faszinierenden Landschaften und Menschen einführte, der das von ihr gegründete Ensemble die musikalischen Flügel verleiht. Mal mit zart beschriebener Liebe, mal im Sturmflug der Leidenschaft mit ungezügeltem Temperament und dann wieder in gefühlvoller Schwärmerei. Der Komponist und Arrangeur Joachim Werner (Piano) trifft mit den modernen Vertonungen den Nerv des Publikums auch über eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit der ausgezeichneten Interpreten.

Da lassen Geige (Anja Schlundt) Flöte, Dudelsack, Akkordeon und Drehleier (Christl West) Gitarre ( Marius Haupt) und Bass (Dirk Hofmann) in munteren Dialogen Fantasiebilder entstehen, treibt Schlagzeuger Norbert Papke durch die Jigs und Reels, versteht es die Sängerin Simone Papke mit gefühlvoll-ausdruckstarker Interpretation romantische Stimmungen zu erzeugen, während Wolken über das Markgrafenschloss wie über das Castle von Galway ziehen, eine Fledermaus an der mächtigen Linde vorbeihuscht und sich sogar noch der typische irische Regen einzustellen scheint.

Technische Pause perfekt überbrückt

Schnell werden wertvolle Instrumente von der Bühne geschafft, während beim Rätseln über einen möglichen Umzug in die "NeuStadtHalle" oder möglichen Abbruch des Konzertes die typische Pubatmosphäre entsteht, einfach von Tropfen zu Tropfen improvisiert, gesungen, musiziert und schließlich sogar getanzt wird. Lea Muck von der Celtic Cross School, die eigentlich den Abend mitgestalten sollten, aber bei sieben Musikern auf der Bühne keinen Platz, legte ein flottes Solo "auf die Bretter" und erntete ebenso einen Riesenapplaus, wie Simone Papke für das Improvisations- und Christel West für ihr Multitalent, das sie bei der perfekt überbrückten "technischen Pause" mit viel Spaß ausspielen konnte.

Als auch die anderen Musiker erzeugt waren, dass es in Neustadt nun mal nicht regnet, wurde nach den stimmungsvollen Balladen das Konzert wieder mit modernem Drive fortgesetzt. Nicht ohne die ausharrenden Gäste als "bestes Publikum ever" zu würdigen. Nur dass es mit der Aufforderung zum Tanz lediglich mit den wippenden Füßen unter den Stühlen klappen sollte. Dafür kamen beim typisch rhythmisch geprägten Sound die Hände immer wieder kräftig in Bewegung. Zum Finale wurde fetzig aufgespielt, konnten alle versierten Interpreten noch einmal ihre mit großer musikalischer Leidenschaft gepaarte Perfektion zeigen, ehe die Gäste mit einem "Kuschelsound" verabschiedet wurden. Andreas Hartmann und Andreas Herzog dankten für eine irische Nacht der ganz besonderen Art mit dem Rathaussekt und erfuhren einmal mehr das Künstler-Kompliment als ausgezeichnete Gastgeber.

