Sommerkonzert: Schüler heizen überhitzte Neustadthalle ein

Von Jazz zu Rock - Facettenreiches Programm des Friedrich-Alexander-Gymnasium - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ein facettenreiches und vielfältiges Programm in verschiedenen musikalischen Genres bot das Sommerkonzert des Neustädter Friedrich-Alexander-Gymnasiums in der Neustadthalle.

Die FAG-Jugend setzte sich beim großen Sommerkonzert mit spürbarer Freude und hohem Engagement in Szene. Foto: privat



Den Auftakt der Veranstaltung bildeten der Auftritt des Unterstufenchores mit einem Mary-Poppins-Medley und dem mit kubanischem Charme vorgetragenen Song "Hayana" (Ukulele: Emily Lichtenberg, Drums: Samuel Hetzel) sowie der der Mittelstufenchor mit den Titeln "How far I’ll go" und dem motiviert dargebotenen "No roots" (arrangiert von Franny Fuchs). Beide Chöre wurden von Magdalena Fuchs geleitet.

Die jungen Eleven der "Mittwoch-Mittag-Combo" von Willi Lichtenberg erfreuten in "Orpheo Negro" und "Chisa" durch ansteckende Spielfreude und bunte Combo-Besetzung (Sophie Köstner: Oboe, Luca Maier: Baritonhorn, Amelie Stark: Trompete, Niels Eichner: Piano, Isabel Schneider: Piano und Gesang, Kai Köstner: Percussion, Christian Lehner: Schlagzeug).

Im mächtigen Rocksound hingegen präsentierten darauf die aus der siebten und achten Klassenstufe stammenden Schülerinnen und Schüler der "Lemon Drops" unter der Leitung von Hartmut Lehner die Songs "Don’t speak" und "Living on a prayer" (Nele Kromschröder, Ben Gembruch, Luca Maier, Isabel Schneider, Alexander Bürin, Christian Lehner).

Gut einstudierter und stimmungsvoll intonierter Gesang des Vokalensembles der Q11 und der Q12 (Leitung: Magdalena Fuchs) beendete den ersten Teil des Sommerkonzertes mit den Liedern "Over the rainbow", "Perfect" und "Trickle, trickle".

Nach der Pause, in der durch den Elternbeirat initiiert dankenswerterweise Erfrischungsgetränke offeriert wurden, brachte das kammermusikalische Streicherensemble unter der Leitung von Michael Vetter instrumentale Stücke der Unterhaltungsmusik aus dem 18. Jahrhundert (Mozarts Menuett aus der "kleinen Nachtmusik") und aus Irland ("Irish fiddle tunes") zu Gehör.

Fast nur Mädchen in der Schulband

Die in diesem Schuljahr schon fast als Mädchenband zu bezeichnende Schulband (Mia Goßler, Luca Scholz, Jule Adler, Jo Kerber, Jennifer Klonus, Verena Vogel) musizierte anschließend mit zwei Jungs (Kai Köstner und dem Leiter Michael Vetter) gekonnt die Songs "Behind blue eyes" und "Man in the mirror".

War die Hitze auf der Bühne und im Zuschauerraum bis zu diesem Zeitpunkt bereits über das erträgliche Maß hinaus gestiegen, so erfuhr sie eine weitere Steigerung auf der Bühne durch die nun folgenden personalintensiven Ensembles. Umso erstaunlicher mutete der frische Auftritt der Combo "Blue Monday" (Leitung: Willi Lichtenberg) an. Franziska Labude, Alicia Staude, Eric Hänsel, Julius Müller, Lorenz Engerer und Markus Erdreich aus der Oberstufe und Victoria Hofmann aus der 10. Klasse spielten die Jazzklassiker "Blue Monk" und "Blue Bossa".

Gesangliche und rhythmische Fähigkeiten lockte die Leiterin des Vokalensembles Q11 und des Lehrerchores Magdalena Fuchs bei den Liedern "Free your soul" und "Das zweite Gesicht" aus diesem Ensemble von jungen und älteren Erwachsenen (Lehrern).

Den Abschluss des Sommerkonzertes 2018 bildete die hörenswerte Darbietung von Filmmusik aus "Highlights from Harry Potter" und "Harry Potter and the Order of the Phoenix" durch das Schulorchester (Leitung: Michael Vetter). Die Zuhörer bedankten sich bei den Mitwirkenden, insbesondere bei den humorvollen und zugleich charmanten Moderatoren Annelie Riedel und Elias Neuser sowie der Technikgruppe und ihrem Leiter Manfred Weber mit langanhaltendem Applaus.

Michael Vetter