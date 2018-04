Das Geheimnis ist gelüftet: Auch manche Wetterkapriolen des letzten Jahres meisterten die Ipsheiner Winzer, die ihre Ernte 2017 in einen ausgezeichneten Jahrgang veredelten. Davon konnten sich viele Gäste aus der ganzen Region bei der "Jungweinprobe" überzeugen.

"Jubiläumswetter" und so viele Besucher wie nie zuvor in seiner zehnjährigen Geschichte: Das "Frühlingsfeuer" der Freiwilligen Feuerwehr war erneut mit Brandschutzaufklärung verbunden und stimmte im Schein der haushoch in den Nachthimmel lodernden Flammen auf die schon nahe Neustädter Kirchweih ein.