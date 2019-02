Spannender Info-Abend: Staatliche Berufsschule öffnet ihre Pforten

NEUSTADT/AISCH - Zu einem Informationsabend zum Berufsgrundschuljahr "BGJ" lädt die Staatliche Berufsschule Neustadt am Dienstag, 19. Februar, um 18 Uhr in die Schule an der Ansbacher Straße ein. Das Berufsgrundschuljahr (BGJ) ist das erste Ausbildungsjahr der Lehre zum Zimmerer, Schreiner oder in einem Beruf der Agrarwirtschaft.

Die Berufsschule Neustadt lädt zum BGJ-Informationsabend ein. © Harald Munzinger



Hier werden die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse dieser Ausbildungsberufe im Vollzeitunterricht vermittelt. Besuchen können das „BGJ“ alle SchülerInnen mit und ohne Schulabschluss. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Berufsgrundschuljahres wird der Mittelschulabschluss erreicht. „Es ist sicher von Vorteil, wenn die SchülerInnen schon Kontakt zu einem Ausbildungsbetrieb haben oder sogar schon einen Ausbildungsvertrag haben“, teilt die Berufsschule mit.

Sollte das nicht der Fall sein, ergibt sich in den Schulpraktika die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu finden. Hierbei werden die SchülerInnen natürlich aktiv von den Lehrkräften unterstützt. „Wegen des Fachkräftemangels werden Handwerker sehr stark nachgefragt. Deshalb haben wir in den letzten Jahren eine fast 100-prozentige Vermittlungsquote bei den Handwerkern“, teilt die Schule in der Einladung an Interessierte an einer Ausbildung zum Zimmerer oder Schreiner sowie in einem Beruf der Agrarwirtschaft mit.

