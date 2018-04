Sparkasse in Neustadt veranstaltete große Spendengala

Gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement gezeigt - vor 53 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Dass "Freitag, der 13." auch ein Glückstag sein kann, machte die "Spendengala" der Sparkasse in Neustadt deutlich. Mit 25.053 Euro wurden soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen gefördert.

Mit insgesamt 25.053 Euro förderte die Sparkasse das engagierte Ehrenamt im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich bei einer großen Spendengala. © Harald Munzinger



Mit insgesamt 25.053 Euro förderte die Sparkasse das engagierte Ehrenamt im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich bei einer großen Spendengala. Foto: Harald Munzinger



18 Spendenempfänger von der "Aischgründer Tafel" bis zu den TSV-Chearleaders waren in den Vortragssaal der Sparkasse eingeladen worden, in dem die "Stadtpfeifer" mit fränkischen Musikstücken für den stimmungsvollen Rahmen der besonderen Würdigung des Ehrenamtes sorgten.

Ihm galt wiederum das Augenmerk der Sparkasse, die es 2017 mit rund 202.000 Euro förderte und mit der neuerlichen Spendengala zeigen wollte, wie viele Mitbürger sich in unterschiedlichen Vereinen sowie in sozialen Einrichtungen engagierten und dafür Unterstützung verdienten. Sie gehörten alle zu den vielen Menschen in der Republik, die gesellschaftliches und bürgerschaftliches Engagement zeigten, führte Sparkassendirektor Gunther Frautz aus und stimmte dem einstigen Bundeskanzler Kohl zu, dass ohne diese Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausübten, "unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar wäre".

Wie diese im Ehrenamt anpackten, packe auch die Sparkasse unter dem Hashtag "AllemGewachsen" mit an; sei es mit vielen ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern oder "in Form von Spenden". Denn hinter einer modernen Sparkasse verberge sich, so Frautz "weit mehr, als nur ein Geldinstitut. Die Sparkasse ist wichtig für die Region, fühlt sich den Menschen, die hier leben, verpflichtet".

Höchste Spende für Kreisverkehrswacht

Mit 1300 Euro unterstützt die Sparkasse die Anschaffung einer neuen Kühltheke der Aischgründer Tafel "Iss was", die zudem ihre Räume im Caritashaus renovieren will und mit 500 Euro fördert sie die Jugendarbeit und den Teamgedanken im FSC Franken. Die mit 6723 Euro höchste Spende ging zur Anschaffung der Kinderschutztrapeze der Erstklässler in den nächsten drei Jahren an die Kreisverkehrswacht.

4000 Euro erhielt der Förderverein des schon zu einer festen Institution im Landkreis gewordenen "Freilandtheaters" für die Beschaffung diverser Requisiten, 1500 Euro der TSV Neustadt zur Anschaffung von Pokalen und Auslobung von Preisgeldern für den schon traditionellen "Sparkassen-Nachtlauf" und ebenfalls 1500 Euro die Touristinformation im Landkreis.

Bezuschusst wird damit die Festveranstaltung zum Doppeljubiläum von Bocksbeutelstraße und Karpfenschmeckerwochen. Das Neujahrskonzert, mit dem der Förderkreis "pro musica" für ein besonderes musikalisches Ereignis sorgt, unterstützt die Sparkasse wiederum mit 1350 Euro und die Anschaffung von Hochbeeten mit Gewächshaus für die Bewohner des "Johann Gramann Hauses" der Diakonie mit 1300 Euro.

Den gleichen Betrag übergab Direktor Frautz als Sparkassenspende der AWO-Seniorenbetreuung für die Ausstattung eines TV-Raumes demenzkranker Betreuter. Für die Anschaffung von Gardekostümen erhielt die Fastnachtsgesellschaft "Geißbock" 1000 Euro und 980 Euro der Bayerische Landessportverband als Förderung der Sportabzeichenabnahme sowie der Sportabzeichen-Tagung.

Kultur gilt besonderes Augenmerk

Als Kultur-Highlight in der Region würdigte Direktor Gunther Frautz bei der Übergabe von 750 Euro die "Kerzenscheinkonzerte" im Münchsteinacher Münster. Dass die Förderung der Kultur der Sparkasse ein besonderes Anliegen ist, brachten auch die jährliche Spende von 600 Euro für die „NeustadtNacht“ des Kulturvereins sowie je 500 Euro für die Nachwuchsarbeit der Musikschule im Landkreis und das Chortrainingslager der Bonhoeffer-Realschule zum Ausdruck.

Die Förderurkunde für 500 überreichten Frautz und Marketingleiterin Manuela Schreibelmeyer auch an den Sportverein "Grün-Weiß Adelsdorf" zur Anschaffung der Spielgeräte für eine "Stockschießbahn". Zum Benefizkonzert des "Stammtischs für Menschen mit Multipler Sklerose" am 24. November mit der Marcus Marr BigBand schießt die Sparkasse ebenfalls 500 Euro zu. 250 Euro gab es schließlich noch für die neu gegründete TSV-Abteilung der "Cheerleader", die das Training aufgenommen hat und sich auf die Premiere beim Spiel der "Falcons", dem American Football-Team, im Juli vorbereitet.

Harald J. Munzinger