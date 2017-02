SPD: Edeka in Markgrafenstraße bringt positive Änderung

Optische Aufwertung des Areals - Verbesserung für Verkehrssituation - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Auf "Fakten statt Emotionen" setzt der SPD-Ortsverein Neustadt bei der Meinungsbildung zu den Neubauplänen für zwei Einkaufsmärkte in der Kreisstadt. Er befasste sich nach der Stadtratssitzung mit den beiden Projekten.

Der freie Blick von der Bundesstraße auf das Schloss ist für den SPD-Ortsverein einer der positiven Akzente, die er mit einem Edeka-Markt auf dem Ziegler-Areal verbindet. © Harald Munzinger



Um den geplanten EdekaMarkt in der Markgrafenstraße habe es bereits vor der Stadtratssitzung "einige Aufregung aufgrund einer emotionalen Pressemitteilung seitens des CSU Ortsverbandes" gegeben. "Wir haben bewusst die Stadtratssitzung abgewartet. Eine Meinungsbildung muss auf korrekten und vollständigen Fakten beruhen" erklärte SPD-Ortsvorsitzender Elmar Etzel nach interner Beratung.

In der war man im SPD Ortsverein der Meinung, "dass ein neuer Edeka-Markt in der Markgrafenstraße Neustadt positiv verändern würde". Das Areal würde optisch deutlich aufgewertet, wird in einer Pressemitteilung betont und darin der freie Blick von der Bundesstraße auf das Schloss ebenso begrüßt, wie ein "gelungener Entwurf des Marktes". Dieser würde sowohl für Neustadt Nord als auch die Altstadt wieder eine Nahversorgung bieten, die Innenstadt durch den nahen Markt neue Impulse erhalten.

Deutliche optische Aufwertung

Auch verkehrstechnisch würde der Verbrauchermarkt nach Einschätzung im SPD-Ortsverband Verbesserungen mit sich bringen: Der Gehweg zur Schule würde deutlich breiter und übersichtlicher, ein Radweg an der Markgrafenstraße könnte entstehen und zu guter Letzt hätte die Stadt vermutlich Mehreinnahmen durch die intensiver genutzten Parkplätze am Aischtalbahnhof. "Alles in allem ein gelungener Entwurf und eine deutliche optische Aufwertung des Areals" so Elmar Etzel.

Dennoch müsse in jedem Fall gewährleistet sein, dass am jetzigen Standort des Edeka-Marktes weiterhin ein Supermarkt vorhanden sein werde. Die Aussage von Christian Kurz, den Markt in der Nürnberger Straße weiterbetreiben zu wollen, waren aus Sicht des Ortsvereins glaubhaft. So solle das "E-Center" renoviert, in diesem Zug der Café-Bereich deutlich vergrößert sowie ein Non-Food-Laden integriert werden. Mit etwa 1.500 Quadratmetern werde Edeka eine akzeptable Größe als Vollsortimenter behalten. Wenn die Anwohner weiterhin im E-Center einkauften, hätten sie es selbst in der Hand, dass der Standort in der Nürnberger Straße als Lebensmittelnahversorger auch langfristig erhalten bleibe.

Ortsrandlage "großer Minuspunkt"

Anders verhält es sich aus SPD-Sicht mit dem zweiten geplanten Bauprojekt am Ortsausgang in Richtung Diebach. Dort sind neben einem "Netto"-Supermarkt auch zwei Non-Food-Geschäfte geplant. Allein die Ortsrandlage ist aus Sicht des SPD Ortsvereins "ein sehr großer Minuspunkt". Dazu komme, dass der Markt fußläufig von den angrenzenden Wohngebieten durch die topographischen Gegebenheiten eher schlecht zu erreichen sei. Vom Gebiet Eichelbergweg/ Am Pfaffenbühl müsse man beispielsweise die Bundesstraße überqueren, die an dieser Stelle vor allem stadteinwärts mit relativ hohen Geschwindigkeiten befahren werde. Auch der Flächenverbrauch spreche gegen die Ansiedlung eines Supermarktes in diesem Gebiet, da dieser Bereich bisher noch nicht bebaut sei.

"In Summe spricht sich der SPD Ortsverein deshalb gegen eine Bebauung dieses Grundstücks im Speziellen und gegen eine Ansiedlung weiterer Märkte am Ortsrand im Allgemeinen aus", schreibt Ortsvorsitzender Elmar Etzel. Der SPD Ortsverein hoffe, dass die Mehrheit im Stadtrat das Projekt in der Markgrafenstraße befürworten und den Komplex am Ortsausgang von Riedfeld ablehnen werde: "Dies würde die Entwicklung der Stadt Neustadt positiv beeinflussen".

