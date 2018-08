SPD fordert generell mehr Geld für Sport- und Schützenvereine

"Wahlkampf-Zuckerl reicht nicht!" - vor 49 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl fordert die Staatsregierung auf, Sport- und Schützenvereine "auch jenseits von Wahlkämpfen mehr zu unterstützen".

MdL Harry Scheuenstuhl hat den "Stift gespitzt" für die Vereinsförderung. © Harald Munzinger



"Die Vereine in Mittelfranken erhalten dieses Jahr über die Vereinspauschale eine Förderung aus dem Haushalt des Freistaates von rund 2,2 Millionen Euro", erklärt Scheuenstuhl. "Nichtsdestotrotz: Was diese Vereine und die Ehrenamtlichen vor Ort leisten, ist mit Geld kaum aufzuwiegen. Sie sorgen dafür, dass Erwachsene und insbesondere Kinder fit bleiben und weniger krank werden, sie schaffen mehr Miteinander, sie leisten oft genug Integrationsarbeit. Unter diesen Umständen ist es fast schon frech, sie traditionell nur im Wahlkampf mit mehr Unterstützung zu bedenken und ansonsten am langen Arm verhungern zu lassen."

Aufgrund der errechnete Mitgliedereinheiten erhalten die Vereine im Gebiet der Stadt Nürnberg in diesem Jahr den höchsten Förderbetrag in Höhe von 472.022,27 Euro. Sport- und Schützenvereine im Landkreis Ansbach erhalten 2018 die zweithöchste Förderung im Regierungsbezirk: Bei 869.222 errechneten Mitgliedereinheiten und einer Förderung von 29 Cent pro Mitgliedereinheit beträgt die Förderhöhe hier 252.074,38 Euro. Der Landkreis Fürth erhält insgesamt 125.059,60 Euro. Rund 12.500 Euro mehr als der Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim (112.599,17 Euro).

Jahre mit Landtagswahlen seien traditionell gute Jahre für den Sport, so Scheuenstuhl, aber vor dem Hintergrund der steigenden Kosten der Vereine sei auch die Erhöhung heuer längst nicht ausreichend. "Wir kämpfen deshalb weiter für die Vereine; sie haben es verdient!", betont der Wilhermsdorfer SPD-Abgeordnete in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr liege die Förderung ausnahmsweise bei 29 Cent pro Mitgliedereinheit. Berechnungsgrundlage dafür sei die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. In den Jahren zuvor gab es 27,8 Cent.

MdL Harry Scheuenstuhl: "Wir fordern dauerhaft 30 Cent pro Mitgliedereinheit und Jahr. Indem wir die bayerischen Sportvereine nicht im Regen stehen lassen, sorgen wir dafür, dass sie weiterhin so gute und unverzichtbare Arbeit leisten."