SPD-Kreisvorsitzender Markus Simon wiedergewählt

Auch Stellvertreter wurden im Amt bestätigt - vor 1 Stunde

SUGENHEIM - Als guter Sachwalter der SPD-Politik ist der Kreisvorsitzende Markus Simon bei der Neuwahl in seinem noch jungen aber souverän geführten Amt bestätigt worden. Mit Margit Lampe, Ronald Reichenberg, Georg Grimm und Heike Gareis wurden auch seine Stellvertreter wieder gewählt.

MdL Harry Scheuenstuhl (r.) beglückwünschte die neue (alte) Vorstandschaft des SPD-Kreisverbandes mit Markus Simon (3. V. l.) an der Spitze. © Harald Munzinger



MdL Harry Scheuenstuhl (r.) beglückwünschte die neue (alte) Vorstandschaft des SPD-Kreisverbandes mit Markus Simon (3. V. l.) an der Spitze. Foto: Harald Munzinger



Der von der Geschäftsführerin des Unterbezirks Fürth, Marianne Niclaus, zügig abgewickelten Neuwahl der gesamten Vorstandschaft - ergänzt um Kassiererin Karin Meier und Schriftführer Horst Schulz, die Revisoren Lisette Heid, Claus Seifert und Christoph Strehl sowie 14 BeisitzerInnen - dokumentierte die Geschlossenheit im SPD-Kreisverband mit seinen 14 Ortsvereinen und 463 Mitgliedern. Ist da mit 153 Frauen "die Quote" ebenso "in etwa" gewahrt, wie bei 35 Prozent stellvertretenden Vorsitzenden sowie ebenfalls 35 Prozent Beisitzerinnen, rief Niclaus "die Mädels" auf, auch Führungspositionen zu übernehmen. Dazu sollten sie von den Männern mehr motiviert werden, regte die UB-Geschäftsführerin couragiert an. Die Posten der Kassiere sind mit 21 Prozent Frauen, jene der Schriftführer mit acht Prozent besetzt.

In der Rückschau auf das Berichtsjahr 2016 verwies Vorsitzender Simon unter anderem auf die mit großem Erfolg durchgeführte Aktion "Einkauf vor Ort", auf eine Reihe von Aktionen und Versammlungen sowie auf die Themenschwerpunkte der nächsten Jahre: Wirtschaft, Verkehr, Barrierefreiheit, Ärzte- und Notärztemangel, Bildung, demographischer Wandel und soziale Gerechtigkeit. Den Ortsverbänden attestierte er aktives Wirken mit vielen Ideen. Die Bürgerpreisverleihung und ein Konvent zum Thema Nachhaltigkeit stehen heuer im Vordergrund.

"Wir haben einen Lauf"

Simon begrüßte den "gelungenen Schachzug" von Sigmar Gabriel, Martin Schulz als Kanzlerkandidat ins Rennen zu schicken, was für Aufbruchstimmung in der SPD sorgr und die Möglichkeit eröffne, im Herbst den Kanzler zu stellen. Schulz begeistere alle Generationen, stellte MdL Harry Scheuenstuhl fest: "Wir haben einen Lauf und sind mit großen Schritten auf dem Weg ins Kanzleramt". Er rief dazu auf, den Leim herauszuholen und die Pinsel zu schwingen: "Es geht zur Wahl". In der brauche Schulz mit einem "riesengroßen Erwartungshorizont" die Unterstützung der Basis, die Ehrenkreisvorsitzender Gerhard Gröner mobilisierte.

Mit Blick auf 2018 meldete Scheuenstuhl auch gleich seine neuerliche Kandidatur an. Er zeigte die aktuellen Themen Kleinkläranlagen mit höheren Zuwendungen und neu gefassten Kriterien oder die Novellierung der Gemeindeordnung mit der drohenden Entmachtung der Stadt- und Gemeinderäte auf, wenn der Bürgermeister seine Vertreter in den Ausschüssen bestimmen könne. Der Abgeordnete warb für das Wahlalter ab 16 Jahren und die Aufhebung der Altersbeschränkung, die auch als Altersdiskriminierung angesehen werden könne.

"Politischer Gegensatz" nötig

Kreisvorsitzender Markus Simon betonte, dass es wichtig sei, "sich politisch einzusetzen und mit anderen über politische Themen zu diskutieren". Dabei müssten nicht immer alle einer Meinung sein: "Wir brauchen wieder einen politischen Gegensatz, denn alles gleich stärkt nur die politischen Ränder und schwächt die Mitte". Deshalb würde er sich freuen, wenn sich mehr Menschen, vor allem Jugendliche, für politische, etablierte Organisationen interessieren und in Parteien – hauptsächlich natürlich in unsere alte Dame SPD - eintreten würden, um bei uns mitzuarbeiten und ihre Ideen einzubringen. Nach zwischenzeitlich mit dem Schulzboom geplünderten Depot sind wieder Parteibücher vorhanden, ermunterte auch Marianne Niclaus zu Parteieintritten.

Zuwachs würde sich auch der Vorsitzende der "SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus", Klaus Kerger, wünschen, die sich an Politiker wendet und bewusst macht, "dass für eine wirksame und nachhaltige Generationenpolitik auch die Älteren als Mitstreiterinnen und Mistreiter notwendig sind und eingebunden werden müssen", Kerger zeigte mit einem umfangreichen Themenkatalog unter dem Leitgedanken "Gemeinsam die Zukunft gestalten für ein Miteinander der Generationen" eine sehr agile Arbeitsgemeinschaft – die laut Vorsitzendem Simon aktuell einzige im SPD-Kreisverband – auf, die auch mit Schreiben an Politiker aktiv ist. Nicht immer mit dem erhofften Erfolg, wie Klaus Kerger von einer "sehr wenig zielführenden" Antwort aus dem Ministerium von Genossin Andrea Nahles auf eine Anfrage zur Rentenversicherung (Erwerbstätigenversicherung) berichtete.

Der umfassende Bericht aus dem Kreistag von Fraktionschef Walter Billmann lag den Delegierten schriftlich vor. Kreisrat Ronald Reichenberg beschränkte sich auf ein paar Schwerpunkt und stellte als Bezirksrat fest, dass der Kreis Nettogewinner bei der Bezirksumlage sei, also weniger davon erstatte, als er Mittel vom Bezirk erhalte. Die Schulen sah er insgesamt gut aufgestellt, aber noch viel zu tun, um sie auf Vordermann zu bringen, wie etwa mit der Sanierung von Bädern für den Unterricht und die Öffentlichkeit.

Schwarze Zahlen der Kliniken möglich!

Reichenberg betonte, dass der SPD das Gesundheitswesen besonders am Herzen liege und sie darauf dränge, dass die ärztliche Versorgung gewährleistet sei. Hier sah er Bund und Land gefordert, vorausschauemde Maßnahmen zu ergreifen. Kritisch merkte der SPD-Politiker an, dass an den Kliniken nicht alle Mitarbeiter für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt würden und forderte "dringend ein anständiges Bezahlungsgefüge". Dass auch die Kliniken im Landkreis - wie 50 Prozent in Bayern – "schwarze Zahlen schreiben könnten, wenn der Verwaltungsrat die richtigen Entscheidungen treffen würde", zeigte sich Ronald Reichenberg überzeugt.

Mit einer guten, im letzten Jahr um 5000 auf 18.074 Euro aufgestockten, Kassenlage, wurde die Kreisvorstandschaft entlastet. "Auf ein Neues" hieß es dann nach der Wahl der Vorstände. Benennung von diversen Beauftragten sowie den Personalvorschlägen für die Parteitage auf Unterbezirks-, Bezirks-, Landes und Bundesebene.

Harald J. Munzinger