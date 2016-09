SPD will Einzelhandel im Landkreis Neustadt stärken

Kreisverband will über Vorteile des Einkaufs vor Ort aufklären - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Dass der Einkauf vor Ort allen, vor allem aber dem Verbraucher selbst nutzt, davon will der SPD-Kreisverband in einer Aufklärungskampagne überzeugen. Gestartet wird sie am Samstag, 24. September, zeitgleich in sieben Städten und Gemeinden im Landkreis.

Die Bäckerei in Ipsheim wählte der SPD-Kreisverband als symbolträchtigen Ort zur Vorstellung der Regionalkampagne durch MdB Carsten Träger, Stadt- und Kreisrätin Heike Gareis, SPD-Kreisvorsitzendem Markus Simon, Bezirksrat Ronald Reichenberg und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.). © Harald Munzinger



Die Bäckerei in Ipsheim wählte der SPD-Kreisverband als symbolträchtigen Ort zur Vorstellung der Regionalkampagne durch MdB Carsten Träger, Stadt- und Kreisrätin Heike Gareis, SPD-Kreisvorsitzendem Markus Simon, Bezirksrat Ronald Reichenberg und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.). Foto: Harald Munzinger



Leerstände in den Innenstädten und Ortskernen, immer stärker ausgedünnte Nahversorgung und damit eine schwindende Attraktivität des ländlichen Raumes werden für diesen zunehmend zu einem akuten Problem. Verursacht wird dieses in erster Linie von den Verbrauchern, die zunehmend den für sie bequemen Online-Einkauf nutzen oder zum "Einkaufserlebnis" in die Großstädte fahren – und zugleich das Ladensterben vor Ort beklagen. Sie sind es vor allem, die man "wachrütteln" will, ehe auch die letzte Bäckerei oder Metzgerei geschlossen ist, der Fachhandeln kapitulieren muss.

Heike Gareis hatte als SPD-Kreisvorsitzende die Kampagne angestoßen, die nun von ihrem Nachfolger Markus Simon mit Unterstützung der Mandatsträger von Bund, Land und Bezirk durchgeführt wird. Sieben Ortsverbände konnte er zur Auftaktaktion gewinnen, die damit in Neustadt, Bad Windsheim, Uffenheim, Scheinfeld, Dachsbach, Emskirchen und Markt Erlbach mit dem auch darüber hinaus verfolgten Ziel stattfindet, "den regionalen Einlauf zu stärken."

Der Bürger entscheide maßgeblich mit, wie sich sein Ort entwickle, trage mit seinen Kaufentscheidungen bei, ob die kleinen Läden im harten Wettbewerb eine Chance haben, oder die Innenstädte und Ortskerne aussterben, stimmen Gareis und Simon mit dem Bundestagsabgeordneten Carsten Träger, MdL Harry Scheuenstuhl und Bezirksrat Ronald Reichenberg überein. Die Politiker begrüßen die Initiative des SPD-Kreisverbandes, in die auch die örtliche Gastronomie einbezogen werden soll.

Einkaufen in der Region mit Mehrfacheffekt

"Kaufen Sie in der Region und unterstützen Sie Wirtschaft und Arbeitsplätze vor Ort“ appelliert Träger in einem Flyer zur Kampagne, in dem Scheuenstuhl mit kurzen Transportwege frischer Lebensmittel auf die Schonung der Umwelt verweist und Reichenberg die Fachkunde des Händlers vor Ort betont. Die Politiker werden dazu auch am 24. September zwischen 9 und 12 Uhr an den verschiedenen Aktionsständen zum regionalen Einkauf raten und haben dazu ein ganzes Paket an Argumenten, allen voran "lebendige Orte und Innenstädte."

Hohe Qualität, auch und insbesondere für Senioren kurze Wege, Service sowie die Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sollten ebenso überzeugend sein, wie der Umwelt- und schließlich auch der Wirtschaftsfaktor.

Denn der wirkt sich über die Steuern auf die Finanzkraft der Kommunen aus, von der es wiederum abhängt, wie diese ihre Pflichtaufgaben bewältigen zu können, wie es Stadt- und Kreisrätin Heike Gareis auf den einfachen Nenner – auf dem Flyer – bringt: "Vom Einkauf vor Ort profitieren alle". Sie sieht mit der zunehmend gefährdeten Nahversorgung auch das Thema Lebensmittelpunkt und Gemeinschaft betroffen, reagiert besonders ärgerlich darauf, dass "Internethändler keine Steuern zahlen".

In Neustadt wird der Aktionsstand am Plärrer sein, in Dachsbach (OV Uehlfeld) Emskirchen und Markt Erlbach an den Edeka-Märkten, in Uffenheim, Bad Windsheim und Scheinfeld in den Innenstädten. Man müsse alle Kräfte bündeln und dem Internetkauf entgegenwirken, erklärte der Bundestagsabgeordnete Carsten Träger zur Kampagne. Es dürfe nicht nur von der Stärkung der ländlichen Räume geredet und diese auf den Breitbandausbau beschränkt werden. Deshalb solle die Unterstützung der Regionalbewegung und regionalen Strukturen im SPD-Wahlprogramm einen prominenten Platz einnehmen.

Träger liegt wie Scheuenstuhl und Reichenberg das Lebensmittelhandwerk besonders am Herzen. Der Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl möchte die Nahversorgung zur Pflichtaufgabe der Kommunen wie bei Wasser und Strom gemacht wissen. Die SPD habe zur Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe schon mehrere Anträge im Landtag eingebracht. Eine Hilfe für Kommunen wie private Initiativen (Dorfläden) könne eine bei der Regierung angesiedelte "Servicestelle" sein, die über die diversen Förderprogramme informiere.

Bei der SPD-Kampagne für den regionalen Einkauf – den man über den Aktionstag hinaus immer wieder bewusst machen will - sind auch die nicht zuletzt durch die Systemgastronomie unter Druck geratenen Wirtshäuser im Visier. Auch diese sollen werbende Unterstützung erfahren. Praktische Hilfen könnten die Kommunen leisten, die Gastwirten hergerichtete Gebäude bereitstellten und das Mietrisiko übernähmen, sieht MdL Scheuenstuhl in Langenfeld aktuell ein interessantes Exempel statuiert. Neustadt gebe nach Aussage des Angeordneten mit seinen Themen-Markplätzen das beste Beispiel für die Förderung der Regionalprodukte.

"Nicht Gebäude und Geschichte machen einen Ort besonders. Auch die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und die Besonderheit der Gastronomie prägen Ihre Gemeinde. Je mehr Sie diese Angebote nutzen, desto attraktiver und lebendiger wird Ihr Ort“, erklärt der SPD-Kreisverband ohne erhobenen Zeigefinger, spielt vielmehr den Verbrauchern den Ball in einer Steilvorlage zu; "Sie machen es richtig, machen sie weiter so und kaufen Sie regional ein!"







Harald J. Munzinger

Mail an die Redaktion