Spektakulärer Auftakt bei der Neustädter Kirchweih

Die Fichte ist "g'lupft" und ragt 21 Meter hoch in den Himmel - Hunderte Schaulustige - vor 26 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die Kerwafichte ragt aus der historischen Häuserkulisse 21 Meter hoch in den Himmel und signalisiert mit ihrer geschmückten Spitze weithin sichtbar die Neustädter Kirchweih.

21 Meter hoch ragt die geschmückte Fichte als Symbol der Neustädter Kirchweih aus der historischen Marktplatzkulisse in den Abendhimmel. © Harald Munzinger



Für deren inoffizielle Eröffnung sorgten zum 29. Mal die "Ficht’n-Lupfer", eine seit Jahrzehnten verschworene Gemeinschaft, die sich der Brauchtumspflege und Heimatgeschichte verpflichtet und schon auf vielfältige Weise dafür eingesetzt hat. So kann sich der Geschichts- und Heimatverein stets auf ihre Hilfe verlassen und als es galt, das Gewölbe des "Kastenbaus" am Nürnberger Tor zu sanieren, "lupften" die Männer statt Fichten zahllose Eimer Baumüll aus dem Zentrum des unterirdischen Labyrinths.

Zunächst hatten sie der Kerwafichten beim "Ficht’n Binus" in der Bamberger Straße aufgestellt und diesen Brauch schließlich auf den Marktplatz verlegt, wo der Kraftakt seitdem vor stetig größer Zuschauerkulisse erfolgt. So waren auch heuer die besten Sitzplätze lange reserviert, ehe die Fichte aus dem Stadtwald geholt und am einstigen Aischtalbahn geschmückt wurde.

Festakt wurde kräftig begossen

Mit zünftiger Blasmusik der Obersteinbacher Musikanten wurde sie auf den Marktplatz gespielt, auf dem wiederum die Polizei und das THW für die Sicherheit von Schaulustigen und "Lupfern" sorgte, deren Kommando Peter Fösel oblag. "Kraftpausen" gönnte ihnen die Diespecker Tanzgruppe mit traditionellen fränkischen Tänzen auf dem holprigen Pflaster, was ebenso mit Applaus honoriert wurde, wie der letzte "Rucker" der Fichte ins Lot.

Nachdem sie gesichert war, wurde die Tafel angebracht, die das Aufstellen der 29. Kerwafichte dokumentiert. Das sollte Anlass sein, diesen Festakt kräftig zu begießen, wobei Erster Bürgermeister Klaus Meier die "mit großem Engagement gepflegte wunderbare Tradition" würdigte. Er sah mit dieser inoffiziellen Eröffnung "die Neustädter Kirchweih um einen Tag verlängert", die er am Samstagnachmittag auf dem Festplatz offiziell ansticht. Zuvor reihen sich die "Ficht‘n-Lupfer", die auch mit ihrem Schlachtschüsselessen eine Tradition pflegten, in den Festzug ein, laden am Kirchweihmontag (19. Juni) ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen ein und fordern am Dienstag nach dem großen Kinderfest um 17 Uhr die Polizeiinspektion Neustadt heraus: sportlich beim schon traditionellen Kerwafußballspiel mit dem Anstoß durch Bürgermeister Klaus Meier.

Harald J. Munzinger