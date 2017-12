Spende von den Freien Wählern: Bescherung in Erlbacher Hort

MARKT ERLBACH - Bescherung im Markt Erlbacher Kinderhort: Dessen Leiterin Hiltrud Ruppert-Kastelan freute sich über eine Spende der Freien Wähler, die Vorsitzender Alexander Hagen und seine Stellvertreterin Barbara Schmitt überreichten.

FWL-Vorsitzender Alexander Hagen und seine Stellvertreterin Barbara Schmitt überreichten die Spende Hortleiterin Hiltrud Ruppert-Kastelan. Foto: privat



Seit 16 Jahren veranstalten die Freien Wähler aus Markt Erlbach im Frühling sowie im Herbst einen Kinder-und Jugendbasar in der Markt Erlbacher "Rangauhalle". Spielsachen, Kleidung für jede Jahreszeit, Schuhe und sogar Fahrräder haben hier schon seinen Besitzer gewechselt und für leuchtende Kinderaugen gesorgt.

Die Halle ist meist ausverkauft und so entschloss man sich, diesmal einen Teil vom Erlös einem wohltätigen Zweck zukommen zu lassen. Empfänger der Spende in Höhe von 260 Euro war der Kinderhort, da die Einrichtung mit etwa 75 Hortplätzen gerade jetzt das Geld für nötige Anschaffungen von Spielsachen sehr gut gebrauchen kann, wie es die Leiterin erklärte.

FWL-Vorsitzender Hagen freute sich, "die Spende gerade an den Hort übergeben zu dürfen. So wird der Erlös, welcher ja über die Kinder-und Jugendlichen zustande kommt, teilweise auch wieder an unsere Kinder zurückgegeben".

