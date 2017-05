Spendengala der Sparkasse in Neustadt/Aisch

NEUSTADT - Über 390 Projekte im Landkreis förderte die Sparkasse im letzten Jahr mit rund 190.000 Euro. Weitere 12.090 Euro übergab jetzt Vorstandsvorsitzender Gunther Frautz für 18 Projekte ganz unterschiedlicher Art alleine im Raum Neustadt.

Die Sparkasse im Landkreis schüttete erneut für zahlreiche Projekte ihr Spendenfüllhorn aus. Foto: Harald Munzinger



Da reichte die Bandbreite bei einer von "Jung- und Nachwuchsbläsern" der "Fränkischen Bläservereinigung" musikalisch umrahmten "Spendengala" in Neustadt von kulturellen Initiativen über die Jugend- und Gesundheitsförderung und Schulprojekte bis zum Sport und zur Völkerverständigung. Unterstützt wurde nach den Worten von Gunther Frautz mit den Spenden zwischen 150 und 1500 Euro "das Ehrenamt, das den Landkreis lebens- und liebenswerter" mache.

Dazu gehört beispielsweise die vom "Kulturverein" seit 14 Jahren veranstaltete "NeustadtNacht", die von der Sparkasse jährlich mit 600 Euro unterstützt wird; ein Betrag, der bei der nach Feststellung von Zweitem Vorsitzendem Armin Brunner diesmal "teuersten Kulturnacht" natürlich wieder willkommen war. Mit der "Galerienacht" bringt sich die Sparkasse mit dem Kunstkreis Neustadt auch stets in die Programmgestaltung ein.

Für den Berufswettbewerb "Grüne Berufe sind voller Leben – Wachstum, Stärke, Leidenschaft" übergab Vorstand Frautz 200 Euro, für die Medienerziehung an den beiden Neustädter Grundschulen je 150 Euro. Mit je 500 Euro gefördert wurden das Partnerschaftsjubiläum Neustadt-Montespertoli, die Nachwuchsarbeit der "Fränkischen Bläservereinigung", das Chortrainingslager der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, die "Kerzenschein-Konzerte" im Münchsteinacher Münster, die Ausstattung der Jugendspieler im Handballclub Neustadt/Aisch sowie die Aktion "Sport nach 1" der TTV-Basketballer und schließlich die Anschaffung eines Rasenroboters für das Sportgelände des FSC Franken. Das neue Projekt "soziales Reiten für Kinder" des Reit- und Fahrvereins Neustadt unterstützt die Sparkasse mit 400 Euro.

TSV startet 15. Sparkassen-Nachtlauf

Der mit 1500 Euro höchste Spendenbetrag kommt dem TSV Neustadt für die Auslobung von Pokalen und Preisgeldern beim Sparkassen-Nachtlauf zugute, der heuer zum 15. Mal gestartet wird. Das inzwischen zu einer festen Institution gewordene "pro-musica-Neujahrskonzert" wird von Anfang an von der Sparkasse bezuschusst, wozu Frautz wiederum 1.350 Euro überreichte. Um eine 1000 Euro-Spende wird der Geschichts- und Heimatverein bei der Anschaffung einer Alarmanlage entlastet, 300 Euro erhält er zudem für die Ausstellung "Fremde in Neustadt". Mit 1000 Euro unterstützt die Sparkasse das Projekt des Landkreises gegen den Drogenkonsum, das im Oktober mit dem "Revolution Train" Jugendlichen die Chance eröffnet, sich auf ungewöhnliche Weise interaktiv über Rauschgifte zu informieren.

Die Abnahme der Sportabzeichen in Vereinen und Schulen sowie die Sportabzeichen-Tagung fördert die Sparkasse mit 980 Euro, die Gunther Frautz an den Bayerischen Landessportverband überreichte. Der "Arbeitskreis Schule-Wirtschaft" erhielt 600 Euro für seine Veranstaltung "Auf die Stärke, fertig los", deren Ziel es war, "Stärken in Schule und Beruf zu erkennen und zu fördern, um den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu erleichtern".

Für das "Fest der Begegnung" am 27. Mai im Neustädter Schlosshof überreichte Sparkassenvorstand Frautz 360 Euro und warb zugleich für das Fest der Kulturen, mit dem ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt werde. Neben einem bunten Unterhaltungsprogramm werden wieder kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern geboten. Mit der Sparkassenspende wird das Clown-Duo im Kinderprogramm gesponsert.

