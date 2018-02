Spendenübergabe für den Windsheimer Lasercutter

Sparkassendirektor überreichte einen symbolischen Scheck - vor 6 Stunden

BAD WINDSHEIM - Mit einem hochwertigen Industrie-Lasercutter ist nun die Basisausstattung des FabLabs komplett und die Seminare können geplant und durchgeführt werden. Mit 5000 Euro förderte die Sparkassenstiftung den Laser in der Bad Windsheimer "Schneiderscheune".

Bad Windsheims Bürgermeister Bernd Kisch (r.) freut sich mit Schneiderscheune-Leiter Patrick Wiesinger und „FabLab“-Vorstand Michael Capek über die von Sparkassenvorstand Thomas Sighart (v.l.) übergebene Spende der Sparkassenstiftung. © Privat



In dieser übergaben Sparkassendirektor Thomas Sighart, Sparkassendirektor und Marketingleiterin Manuela Schreibelmayer den symbolischen Scheck FabLab-Vorstand Michael Capek und dem Leiter des Jugendtreffs Schneiderscheune, Patrick Wiesinger. Bad Windsheims Erster Bürgermeister Bernhard Kisch würdigte die großzügige Unterstützung durch die Sparkassenstiftung.

Das FabLab im Jugendtreff Schneiderscheune, eines von acht BayernLabs führt Jugendliche an moderne Techniken herangeführt, wie beispielsweise an eine T-Shirt-Presse, einen 3-D-Drucker und einen Folienplotter. Auch ein Laser-Cutter gehört zur Basisausstattung, der das Schneiden und Gravieren von Holz, verschiedenen Kunststoffen sowie Textilien ermöglicht. Sogar Edelstahl kann bearbeitet werden.

Nach dem Motto "Gemeinsam allem gewachsen. Wir packen mit an!" unterstützt die Sparkasse Jugendarbeit, Bildung, Denkmalschutz und Kultur und fördert entsprechende regionale und kommunale Projekte. In diesem Fall "ein sehr gutes Angebot, um die Jugendlichen zu aktivieren - und das in der Natur".

